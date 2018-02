Budzik z Tissot: Piękny buzzer Harrisa, debiut Griffina

Trójka Gary’ego Harrisa dała wygraną Nuggets w meczu z Thunder i nie pomogły 43 punkty Paula George’a. Blake Griffin już w pierwszym meczu był liderem Pistons.

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 127:124

Jeden z najlepszych meczów sezonu. W Nuggets rewelacyjnie grał grał Jamal Murray, który zdobył 33 punkty, jeden z najlepszych występów w karierze zaliczył Nikola Jokić z 20 punktami, 13 zbiórkami i 14 asystami. Po drugiej stronie doskonały Paul George zdobył 43 punkty, trafiając świetne 19-26 z gry, a Russell Westbrook miał aż 21 asyst, do triple – double zabrakło mu jednej zbiórki. I wisienka na torcie – piękna trójka na zwycięstwo Nuggets trafiona równa z syreną przez Gary’ego Harrisa.

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 104:102

Chyba było trochę nerwów, skoro Blake w przerwie zapomniał z szatni koszulki. Grał jednak od początku bardzo dobrze – zanotował 24 punkty, 10 zbiórek i 5 asyst. Andre Drummond dodał 14 punktów i 15 zbiórek. W nerwowej końcówce drużynie z Detroit udało się utrzymać minimalne prowadzenie.









Washington Wizards – Toronto Raptors 122:119

Nie ma Johna Walla, ale Wizards się nie załamują – świetną drugą połowę zagrał Bradley Beal (25 z 27 punktów), a przez cały mecz dobrze grał Otto Porter, który zanotował 16 punktów, 11 punktów i 6 zbiórek. Obronie gospodarzy udało się zatrzymać DeMara DeRozana na 23 punktach i 7-17 z gry. Nasz Marcin Gortat miał 10 punktów i 7 zbiórek w 26 minut na parkiecie.

San Antonio Spurs – Houston Rockets 91:102

W derbach Teksasu gospodarze z San Antonio zawalili pierwszą połowę (38:54) i nie zdołali już wrócić do meczu. James Harden tym razem 28 punktów (10-20 z gry) i miał 11 asyst. Dla Spurs Danny Green zdobył 22 punkty.

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 108:89

