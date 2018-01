Budzik z Tissot: Polska Noc i double-double MG13

Wizards nie bez problemów, ale uporali się z Nets, Warriors wygrali strzelaninę w Toronto, Markkanen poprowadził do sukcesu Bulls, nadal wygrywają obie drużyny z Los Angeles.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Washington Wizards – Brooklyn Nets 119:113 po dogrywce

Nets w tym meczu nie wygrywali ani przez moment, do przerwy było 59:39 dla Wizards, a jednak były w tym spotkaniu emocje i dogrywka. Gospodarze ostatecznie nie wypuścili zwycięstwa z rąk, w czwartej kwarcie i dogrywce trzymał ich John Wall (23 punkty, 16 asyst). W Polską Noc dobrze zagrał Marcin Gortat, który zaliczył drugie kolejne double-double: w 30 minut miał 16 punktów i 13 zbiórek, trafił 6/8 z gry.

Toronto Raptors – Golden State Warriors 125:127

Do przerwy było aż 81:54 dla mistrzów NBA, ale Raptors mocno powalczyli w drugiej połowie. Niespełna cztery minuty przed końcem gospodarzy zbliżyli się na 115:116, ale wtedy trójkę trafił Stephen Curry, który wrócił po dwóch meczach przerwy. W Toronto Steph rzucił 24 punkty i miał 9 asyst, Klay Thompson dodał 26, a Kevin Durant 25. Dla Raptors, którzy grali znów bez Kyle’a Lowry’ego, 42 punkty rzucił DeMar DeRozan.

Chicago Bulls – Detroit Pistons 107:105

Wyrównane spotkanie, w którym było siedem remisów i 23 zmiany prowadzenia. Najważniejszy rzut 68 sekund przed końcem trafił Lauri Markkanen (na 106:105) – Fin tym razem zdobył 19 punktów. Do gry po wielu miesiącach przerwy wrócił Zach LaVine – rzucił 14 punktów w 19 minut.

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 101:107 po dogrywce

To już czwarta z rzędu wygrana Lakers, którzy poprawili swój bilans na 15-27. Goście mieli w czwartej kwarcie ponad 10 punktów straty, ale zdołali je odrobić. W dogrywce dobrze zagrał najlepszy w meczu w drużynie Lakers Julius Randle (23 punkty i 15 zbiórek).

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 126:105

Podobnie jak Lakers, Clippers (21-21) też wygrali czwarte spotkanie z rzędu – i to pomimo braku kontuzjowanego DeAndre Jordana. Lou Williams rzucił 26 punktów, siedmiu kolejnych graczy zdobyło po kilkanaście, a wyróżnił się Willie Reed (6/6 z gry, 14 punktów, 13 zbiórek).

Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder 91:101

Ostatnią kwartę Thunder wygrali 28:15 – w meczu mieli problemy ze skutecznością (40 proc. z gry), ale dominowali w walce o zbiórki w ataku (aż 19). Russell Westbrook zdobył 25 punktów, miał 10 zbiórek i 7 asyst.

San Antonio Spurs – Denver Nuggets 112:80

Spurs wystawili pełny skład! Dopiero po raz szósty w tym sezonie pierwsza piątka była w komplecie, zagrali Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Pau Gasol i LaMarcus Aldridge – najwięcej punktów, 19, a także 8 zbiórek, 4 asysty i 4 przechwyty miał Leonard. Spurs trafili 51 proc. trójek i byli zdecydowanie lepsi od Nuggets w każdym elemencie.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>