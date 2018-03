Budzik z Tissot: Rakieta numer 17, LeBron zamknął temat

DeMar DeRozan zdobył 42 punkty i Raptors awansowali do playoff, Houston Rockets wygrali po raz 17 z rzędu, a LeBron James niesamowitą zapewnił Cavs zwycięstwo na trudnym terenie w Denver.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Detroit Pistons – Toronto Raptors 119:121 (po dogrywce)

DeMar DeRozan nie tylko zdobył 42 punkty, ale efektownym wsadem zapewnił także dogrywkę w Detroit. O wygranej gości z Kanady w doliczonym czasie zdecydował rzut Freda VanVleeta, na sekundę przed końcem. Raptors stali się pierwszą drużyną z zapewnionym udziałem w playoff. Dla Pistons Blake Griffin zdobył 31 punktów.

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 99:110

Pojedynek gwiazd nieznacznie wygrał Giannis Antetokounmpo, który zanotował 30 punktów i 7 zbiórek, ale Rockets wygrali na wyjeździe i zgarnąli 17. wygraną z rzędu. James Harden miał 26 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst i 4 przechwyty. Eric Gordon dodał 18 punktów, a Chris Paul 11 asyst.

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 101:114

Anthony Davis już w drugim meczu z rzędu napędza stracha kibicom Pelicans, schodząc z parkietu z urazem. Tym razem nie wrócił do gry i skończył na 14 punktach. Goście wygrali jednak po raz 10. z rzędu! Nikola Mirotić niemal się nie mylił, trafił 10/12 z gry, kończąc z 26 punktami i 10 zbiórkami.

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers 108:113

Cavs byli już na dobrej drodze, aby to przegrać, zmarnowali 16 punktów przewagi, ale w samej końcówce (9 punktów, 3 celne rzuty z rzędu) znów uratował ich niezniszczalny Lebron James. Lider Cavs zanotował 39 punktów, 8 zbiórek i 10 asyst. Grający w pierwszej piątce Rodney Hood dodał 15 punktów. W Nuggets świetny Nikola Jokić miał na koncie 36 punktów, 13 zbiórek i 6 asyst.

Pozostałe wyniki:

Indiana Pacers – Utah Jazz 84:104

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies 119:110

Los Angeles Lakers – Orlando Magic 108:107

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>