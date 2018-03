Budzik z Tissot: Rockets ograli Boston, znów klapa Cavs

Ekipa z Houston wygrała już 15. mecz z rzędu, Nuggets trójkami zawstydzili obronę Cavs. Blazers naprawdę chcą być trzecią siłą Zachodu, Spurs coraz niżej.

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 117:126

Cavs wcale nie grali źle w tym meczu, Nuggets mieli świetny dzień w rzutach z dystansu. Goście trafili 19 trójek, mieli skuteczność 54% (19/35). Gary Harris zdobył 32 punkty, 6 razy trafiając z dystansu. LeBron James zanotował triple double (25 punktów, 10 zbiórek, 15 asyst), a JR Smith nieźle zagrał wracając po aferze z zupą – zdobył 19 punktów (7/12 z gry).

Houston Rockets – Boston Celtics 123:120

Wygrana gospodarzy była minimalna, Celtics mieli jeszcze trójkę na dogrywkę, ale Marcus Smart nie trafił. Rockets w decydujących minutach bardzo pomógł Trevor Ariza, punktami i przechwytami. W całym meczu James Harden zdobył 26 punktów, Clint Capella miał 17 zbiórek, a Eric Gordon trafił świetne 7/11 z dystansu. Tym razem gorszy dzień miał Kyrie Irving, który trafił tylko 6 z 17 rzutów i wyraźnie przegrał pojedynek z Chrisem Paulem.









San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 112:116

Sporą niespodzianką jest sam wynik, ale jeszcze większą chyba, że Lonzo Ball trafił aż 6 trójek, w tym dwie w ostatnich 2 minutach. Julius Randle zdobył 25 punktów dla Lakers. Spurs grali bez LaMarcusa Aldridge’a, przegrali 8 z ostatnich 10 meczów i osuwają się w dół tabeli Zachodu.

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 108:100

Szósta z rzędu wygrana Blazers. Z dwóch świetnych strzelców na obwodzie tym razem wypalił CJ McCollum, który zdobył 28 punktów. Celnymi trójkami (3/4) zupełnie zaskoczył też Evan Turner. Russel Westbrook zdobył 30 punktów, ale oddał aż 31 rzutów w meczu. Paul George zanotował 0/7 z dystansu.

Pozostałe wyniki:

Orlando Magic – Memphis Grizzlies 107:100

Miami Heat – Detroit Pistons 105:96

Sacramento Kings – Utah Jazz 91:98

