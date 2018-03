Budzik z Tissot: Rockets rządzą, Pelicans zadziwiają

James Harden ośmiesza i wygrywa, Celtics znowu w dobrej formie. Thunder potrzebowali dogrywki, bo Mavs przecież nie zamierzają tankować.

Boston Celtics – Charlotte Hornets 134:106

Celtowie stawiają zwykle na obronę, a tym razem rozstrzelali Hornets w stylu godnym Golden State. Kyrie Irving zdobył 34 punkty, trafiając świetne 13/18 z gry. Cały zespół z Bostonu miał skuteczność ponad 60%. Dwight Howard miał 21 punktów, ale tylko 3 zbiórki w całym meczu.

Washington Wizards – Golden State Warriors 101:109

Niecałe 24 godziny po wygranej w Milwaukee, Wizards nie byli już w stanie dotrzymać kroku mistrzom NBA. Kevin Durant zdobył 32 punkty, a Steph Curry 25. W ekipie z Waszyngtonu świetnie zagrał Otto Porter, miał 29 punktów i 10 zbiórek. Fatalnie za to Bradley Beal (3-15 z gry), no i nasz Marcin Gortat, który w 14 minut zanotował tylko 2 punkty i 3 zbiórki.

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 116:121

Nie tylko niespodzianka, ale i już siódma wygrana z rzędu drużyny z Nowego Orleanu, która jest już o krok od trzeciego miejsca na Zachodzie. Jak zwykle gwiazdą był Anthony Davis, który tym razem zdobył „tylko” 26 punktów. Spurs zmartwiła nie tylko porażka, ale również kontuzja LaMarcusa Aldridge’a, który musiał opuścić boisko już w pierwszej połowie z (najprawdopodobniej) skręconą kostką.









Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 110:111 (po dogrywce)

Mavs wzięli do siebie ostrzeżenia ligi, by nie tankować i walczyli do upadłego. Rzutem Dwighta Powella wywalczyli dogrywkę, mieli też szanse na wygraną później, ale Dennis Smith Jr nie trafił trudnego rzutu. Russell Westbrook zanotował 30 punktów, 11 zbiórek, 7 asyst i… 9 strat.

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 92:105

Rockets wygrali 14. spotkanie z rzędu i trzymają się najlepszej pozycji w lidze. James Harden związał kostki Wesleyowi Johnsonowi tak, że od rana żyje tym koszykarski świat, a w meczu zdobył 25 punktów. Świetnie wypadł też Clint Capella z 22 punktami i 14 zbiórkami, a Eric Gordon trafił 5 trójek. Tym razem nikt za nikim nie biegł do szatni.

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 110:87

Orlando Magic – Toronto Raptors 104:117

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 107:102

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 102:110

