Budzik Tissot: Spurs lepsi od Cavs, Rockets w gazie

Lekcja koszykówki z San Antonio, 41 punktów Jamesa Hardena, Pelikany wygrywają po dogrywce i wreszcie dobry mecz Marcina Gortata.

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 121:123 (po dogrywce)

Goście z Nowego Orleanu przegrywali już 18 punktami w drugiej połowie, ale zdobyli aż 39 punktów w 3. kwarcie i ruszyli do pościgu. Rewelacyjnie zaczął grać Jrue Holiday, który w całym meczu zdobył 36 punktów (28 po przerwie). Anthony Davis zanotował 27 punktów i 13 zbiórek. Giannis Antetokounmpo trafił tym razem tylko 6 z 18 rzutów.

Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 94:110

Dobry pokaz zespołowej koszykówki Spurs, w dodatku połączonej z bardzo dobrą obroną. LaMarcus Aldridge zdobył 27 punktów, Danny Green (5/9 z dystansu) trafiał jak kilka lat temu, przyjemnie też było popatrzeć, jak radzi sobie młody Dejounte Murray na rozegraniu. LeBron James nie zawiódł, miał 33 punkty, 13 zbiórek i 9 asyst, ale Cavs nie trafiali z dystansu – 8/34, czyli 23%.









Washington Wizards – Philadelphia Sixers 109:94

Wizards wygrali 7 z ostatnich 10 meczów i są coraz bliżej wyprzedzenia Cavs i trzeciego miejsca na Wschodzie. Bradley Beal zdobył 24 punkty, a Otto Porter 23. Marcin Gortat wreszcie wystąpił w większej roli, niż w ostatnich tygodniach. Zanotował double – double 13 punktów i 10 zbiórek. Joel Embiid dla Sixers miał 25 punktów i 10 zbiórek.

Denver Nuggets – Houston Rockets 114:119

To dwunastce z rzędu zwycięstwo „Rakiet”, choć jak zwykle, na wysokościach w Denver w końcówce było ciężko. James Harden raz jeszcze był nie do zatrzymania – zdobył 41 punktów (6/10 z dystansu), Chris Paul miał 23 punkty i 6 asyst. Nikola Jokić nie zdołał zaliczyć czwartego triple – double z rzędu, ale zabrakło niewiele – zanotował 21 punktów, 14 zbiórek i 8 asyst.

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 114:98

