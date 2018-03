Budzik z Tissot: Strzały w Arizonie, Dallas we czterech

Russell Westbrook wygrał z Devinem Bookerem 43:39, Raptors zatrzymali Wizards, a rookie Mavericks zasłużył na miano gwiazdy z Shaqtin’ A Fool.

Philadelphia Sixers – Charlotte Hornets 110:99

Pojedynek pod koszem zdecydowanie dla młodszego pokolenia środkowych. Joel Embiid zanotował 23 punkty, 15 zbiórek i 3 bloki, podczas gdy Dwight Howard tylko 6 punktów i 6 zbiórek. Duży wkład w wygraną miał nowy nabytek Sixers Ersan Ilyasova (18 pkt.), ale pokonanych Kemba Walker zdobył 31 punktów.

Atlanta Hawks – Golden State Warriors 109:114

Warriors nie tylko długo musieli się martwić o wynik, ale również o kontuzję Stepha Curry’ego, który opuścił parkiet ze skręconą kostką, próbował wrócić, ale na dalsza grę nie pozwolił mu sztab zespołu. On i Kevin Durant rzucili jednak po 28 punktów, a mistrzowie uporali się z Hawks. Kent Bazemore zdobył dla gospodarzy aż 29 punktów.

Washington Wizards – Toronto Raptors 95:102

Pojawili się trudniejsi rywale, Wizards już nie wygrywają. Po liderach Zachodu w poprzednim meczu, teraz lepsi okazali się liderzy Wschodu. Dobry mecz zagrali Otto Porter (24 punkty) i Bradley Beal (23), nasz Marcin Gortat miał 8 punktów i 8 zbiórek. Dla Raptors Demar DeRozan zdobył 23 oczka.









Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder 116:124

Pojedynek strzelców na Dzikim Zachodzie, który wygrał faworyt. Russell Westbrook zdobył 43 punkty, miał 14 zbiórek, 8 asyst i większe wsparcie drużyny. Devin Booker też ładnie trafiał, zanotował 39 punktów (6/10 z dystansu), ale Suns nie wytrzymali tempa i wyraźnie przegrali ostatnią kwartę.

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 108:100

Jeden z pojedynków o tytuł króla tankowania zapamiętany zostanie z powodu śmiesznej wpadki Mavs. Zaczęli jedną z akcji grać w obronie we 4, na boisko zapomniał wejść Dennis Smith Jr. Gdy próbował wbiec spóźniony, dostał za to przewinienie techniczne. Do wygranej Bulls poprowadzili Bobby Portis (22 pkt.) oraz Lauri Markkanen, który miał 17 punktów i 12 zbiórek.

Pozostałe wyniki:

Orlando Magic – Detroit Pistons 115:106 (po dogrywce)

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 102:108

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 96:103

LA Clippers – New York Knicks 128:105

