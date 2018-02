Budzik Tissot: Thunder zmietli GSW, blamaż Cavs

Warriors na własnym parkiecie pobici przez Thunder, zaskakująco wysoka porażka Celtics z Raptors. Cavs wciąż dołują – roztrwonili 21 punktów przewagi.

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 116:98

Nadal bardzo źle dzieje się z Cavs. Prowadzili już różnicą 21 punktów, a i tak zaliczyli klęskę w Orlando. LeBron James robił co mógł, miał 25 punktów, 10 zbiórek i 5 asyst, choć też 6 strat. Reszcie drużyny brakowało skuteczności (Isaiah Thomas 3-13 z gry) i energii do walki na tablicach, przegrali zbiórki 35:50. W Magic doskonały mecz zagrał Jonathon Simmons, który zdobył 34 punkty.

New York – Milwaukee Bucks 89:103

Oddzielnie piszemy o fatalnej kontuzji Kristapsa Porzingisa i niesamowitym wsadzie Giannisa Antetokounmpo.

Toronto Raptors – Boston Celtics 111:91

Wygrana Raptors w hicie Konferencji Wschodniej nie jest sensacją, ale jej rozmiary trochę już tak. Do gry wrócił Kyrie Irving (17 pkt.), ale to wciąż nie wystarczyło na drużynę z Toronto. Kyle Lowry zdobył 23 punkty, trafiając 6 trójek. Mecz był rozstrzygnięty już do przerwy, później mogli się pokazać rezerwowi.









Philadelphia Sixers – Washington Wizards 115:102

Nasilają się plotki o transferze Marcina Gortata. Polak tym razem zagrał tylko 17 minut, zanotował 4 punkty i 4 zbiórki. Sixers już pierwszą kwartę wygrali 37:20, co ustawiło mecz. Joel Embiid dominował pod koszami, notując 27 punktów, 12 zbiórek i 3 bloki. Gracze z Filadelfii w meczu trafili aż 50% rzutów z dystansu (14/28).

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 105:125

Najbardziej zaskakująca demolka wieczoru. Warriors zupełnie się rozsypali, w pierwszej kwarcie stracili aż 42 punkty. Paul George zdobył 38 punktów i miał 6 przechwytów, a Russell Westbrook zanotował 34 punkty, 9 zbiórek i 9 asyst. Kevin Durant zagrał na swoim poziomie (33 punkty), ale skuteczności brakowało pozostałym liderom. Warriors trafili tylko 8 z 28 prób za 3 punkty.

