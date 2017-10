Budzik z Tissot: Towns ogrywa Thunder, Wizards zawalili sprawę

Trzy gwiazdy Oklahomy nie wystarczyły, aby wygrać z coraz silniejszymi Timberwolves. Wizards zaś nie wystarczyło 18-punktowe prowadzenie, by dowieźć wygraną z Golden State Warriors.

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 119:116

Każdy z gwiazdorów gości trafił ponad 50% rzutów – Carmelo Anthony i Paul George zdobyli po 23 punkty, Russell Westbrook miał 27 punktów, 8 zbiórek i 9 asyst. To wszystko okazało się jednak za mało.

„Wilki” do wygranej poprowadził duet Karl – Anthony Towns i Jeff Teague. Center z Minnesoty zaliczył doskonałe 33 punkty i 19 zbiórek, a rozgrywający miał 17 punktów i 10 asyst. Na ich akcje dwójkowe, przede wszystkim p’n’r, goście z Oklahomy przez większość meczu nie znajdowali lekarstwa.

Golden State Warriors – Washington Wizards 120:117

Sporo się działo – po bójce przed przerwą z boiska wylecieli Bradley Beal i Draymond Green. Goście ze stolicy mieli już 18 punktów przewagi, ale nie zdołali jej utrzymać do końca meczu. Świetnie wśród gości grał Otto Porter, który zdobył 29 punktów (7-9 z dystansu), a Marcin Gortat miał 18 punktów (8-16 z gry), 4 zbiórki i 2 bloki.

Pościg Warriors poprowadził Kevin Durant, autor 31 oczek. Steph Curry miał 20 punktów, a Klay Thompson 18, ale obaj wspólnie trafili tylko 5 z 21 rzutów z dystansu.









Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 92:101

Na boisku nie było pięknych prezentów na 20. urodziny Lonzo Balla. Debiutant Lakers znów zaliczył mało efektowne 2-7 z gry, kończąc mecz z 5 punktami, 7 zbiórkami i 6 asystami. Lepiej wypadł Kyle Kuzma, autor 15 i 10 zbiórek.

Gości z Kanady do wygranej poprowadził Kyle Lowry, który miał triple – double, notując 11 punktów, 10 zbiórek i 12 asyst. DeMar DeRozan dodał 24 punkty.

New York Knicks – Brooklyn Nets 107:86

Derby Nowego Jorku dla Knicks głównie dzięki świetnej skuteczności Kristapsa Porzingisa, który trafił 13 z 24 rzutów z gry, kończąc z 30 punktami, 9 zbiórkami i 3 blokami.

Charlotte Hornets – Houston Rockets 109:93

I znów triple – double. Tym razem Jamesa Hardena, który uzbierał na wyjeździe 27 punktów, 10 zbiórek i 11 asyst, Świetnie grający na początku sezonu Eric Gordon dodał 26 punktów. Nie pomogło 16 punktów i 19 zbiórek Dwighta Howarda.

Orlando Magic – San Antonio Spurs 114:87

Magic nadal zadziwiają i po wygranej ze Spurs mają już najlepszy bilans na Wschodzie. Evan Fournier trafił doskonałe 10-12 z gry (25 punktów), a były gracz San Antonio Jonathon Simmons dorzucił 17 z ławki. Nie pomogła wciąż dobra forma LaMarcusa Aldridge’a (24 pkt.) i zespół z Teksasu zaliczył pierwszą porażkę w sezonie.

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 100:105

