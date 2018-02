Budzik z Tissot: Wade jak za najlepszych czasów

Dwyane Wade znów rządzi w Miami, Wizards wciąż wygrywają mecze, Blazers także nie zwalniają tempa. LeBron James z kolejnym triple double.

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 129:123

Miał być spacerek, ale walka była do końca. LeBron James zaliczył dwunaste triple – double w sezonie, notując 31 punktów, 12 zbiórek i 11 asyst. Cavs wygrali, bo wreszcie swoje zrobili partnerzy LBJ-a. George Hill zdobył aż 26 punktów, z dystansu trafiał (4-7) Kyle Korver, po 14 oczek dodali Rodnej Hood i Jordan Clarkson.

Miami Heat – Philadelphia Sixers 102:101

Nieźle jak na weterana, którego podobno tylko „za dawne zasługi" przygarnął były klub. Wciąż tylko rezerwowy Dwyane Wade zdobył 27 punktów i miał 3 przechwyty, trafił też najważniejszy rzut w meczu na 5 sekund przed końcem, dając Heat ważną wygraną. Joel Embiid zdobył dla Sixers 23 punkty.









Milwaukee Bucks – Washington Wizards 104:107

Tyle już o tym napisano, ale to się po prostu sprawdza – Wizards bez Johna Walla wciąż wyglądają na lepszą drużynę. Tym razem wygrali na wyjeździe z konkurentami do czołówki na Wschodzi. Bradley Beal zdobył 21 punktów i miał 8 asyst, trafił też kluczową trójkę w meczu. Nasz Marcin Gortat zagrał 26 minut, zanotował 6 punktów i 7 zbiórek

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 116:99

Blazers wygrali czwarte spotkanie z rzędu, wciąż doskonałej formy nie traci Damian Lillard. „Dame” tym razem zdobył 26 punktów (4/8 z dystansu) i miał 12 asyst. Świetny dzień zaliczył też jego zmiennik Shabazz Napier, który zdobył 20 punktów w 21 minut, trafiając 4/5 za 3 punkty.

Denver Nuggets – LA Clippers 120:122

Clippers przegrywali różnicą 19 oczek w trzeciej karcie, ale zdobyli w czwartej aż 41 punktów i w dramatycznej końcówce wygrali mecz. Lou Williams zdobył 25 punktów, Milos Teodosić trafił 3/4 z dystansu. W pierwszej piątce Nuggets wszyscy gracze zanotowali 18 lub więcej punktów, ale ich dobra forma nie wystarczyła.

Charlotte Hornets – Chocago Bulls 118:103

