Budzik z Tissot: Westbrook i Beal postrzelali

Rewelacyjny pojedynek strzelców skończył się wygraną Thunder. Kings nieoczekiwanie wygrali w Miami, a Kevin Durat zaliczył triple – double.

Miami Heat – Sacramento Kings 88:89

Zastawianie ważna rzecz! Rzut na wygraną Bogdana Bogdanovicia nie wpadł,a le obrońcy Heat zapomnieli o zablokowaniu De’Aaarona Foxa, który efektowną dobitką przesądził o losach meczu. Przez cały mecz świetnie grał Buddy Hield, który miał 24 punkty (10-15 z gry, w tym 4-7 z dystansu).

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 121:112

Bradley Beal grał doskonale, zdobył 41 punktów, miał 12 zbiórek i 7 asyst. Ale w czwartek Russell Westbrook był jeszcze lepszy – zanotował 46 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst i… 6 strat przy okazji. Marcin Gortat w 21 minut zanotował tylko 4 punkty i 1 zbiórkę.

Denver Nuggets – New York Knicks 130:118

Gary Harris skręcił kostkę w trakcie rozgrzewki, ale ostatecznie zdecydował się zagrać i rzucił 23 punkty. Knicks przegrali w Denver już 10. raz z rzędu, widocznie nie służy im górskie powietrze. Kristaps Porzingis zdobył 21 punktów, tyle samo miał z ławki Michael Beasley.

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 126:113

Jeśli Curry trafia 5-9 z dystansu, Durant 6-9, a Thompson 7-9 to żaden rywal w lidze nie ma szans z Warriors. Kevin Durant zaliczył do tego triple – double z 28 punktami, 10 zbiórkami i 11 asystami. Dobry mecz zagrał Karl-Anthony Towns (31 pkt, 11 zb.), ale Wolves nie wytrzymali tempa.

