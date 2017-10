Budzik z Tissot: wielki buzzer Gordona, klęska Cavs z Nets

Eric Gordon trafił rzut na zwycięstwo Rockets w meczu z Sixers. Cavaliers przegrali na Brooklynie, a Russell Wesbrook zaliczył kolejne potężne triple – double.

Houston Rockets – Philadelphia Sixers 105:104

Sixers bronili w decydującej akcji naprawdę dobrze, ale Erica Gordona nie zdołali upilnować. Doświadczony strzelec zdobył najwięcej punktów dla Rockets (29), choć trafił tylko 5-16 z dystansu. James Harden miał 27 punktów, 13 asyst, ale i 8 strat.

Clint Capela zagrał niesamowite spotkanie, miał 16 punktów (7-9 z gry) i aż 20 zbiórek oraz 4 bloki.

Wśród gospodarzy Joel Embiid miał 21 punktów (8-13 z gry), a Ben Simmons 14 punktów, 7 zbiórek i 9 asyst. Nie grał Markelle Fultz, z racji znanych problemów z ramieniem.

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 107:112

Cavs męczą się nie posiadając chwilowo solidnego rozgrywającego. LeBron James znów grał na jedynce, ale tak jak w poprzednich meczach, piątka z Thompsonem i Lovem to fatalna obrona. LBJ miał triple double w postaci 29 pkt., 10 zbiórek i 13 asyst, ale to i tak nie wystarczyło do wygranej. Zwłaszcza, że chybił 2 kluczowe rzuty wolne…

Spencer Dinwiddie – nie jest to nazwisko, które znają wszyscy kibice. Obwodowy Nets zdobył 22 punkty, trafiając 4-8 z dystansu. DeMarre Carroll miał 18 punktów i 7 zbiórek, a dobrze grający w Nets Alan Crabbe dał z ławki dodatkowe 19 oczek.

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 96:114

To znów był świat i wieczór Russella Westbrooka. Lider Thunder zaliczył potężne triple – double z 28 punktami (świetne 10-18 z gry), 10 zbiórkami i 16 asystami. Carmelo Anthony dołożył 28 punktów i 10 zbiórek.

Wśród Pacers rewelacyjny mecz zagrał Victor Oladipo, który zdobył aż 35 punktów, trafiając 5-8 za 3 punkty. Niestety, reszcie kolegów z drużyny bardzo brakowało skuteczności.









Pozostałe wyniki:

Washington Wizards – Los Angeles Lakers 99:102 (po dogrywce)

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 93:110

Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 101:122

San Antonio Spurs – Miami Heat 117:100

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 94:103

Utah Jazz – Phoenix Suns 88:97

Toronto Raptors – Golden State Warriors 112:117

