Budzik Tissot: Wielki Giannis, słodki Lou

Cavaliers wygrali mecz koszykówki, Giannis Antetokounmpo (41 pkt.) totalnie zdominował Nets, a Lou Williams (40) zagrał mecz sezonu przeciwko Grizzlies.

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 115:108

Wprowadzony do pierwszej piątki Cavs Tristan Thompson zaliczył double – double (10-10) i gospodarze, mimo poważnej zadyszki w ostatniej kwarcie, zdołali utrzymać prowadzenie do końca. LeBron James zaliczył jeszcze jeden doskonały występ z triple – double na poziomie 26 punktów (10-17 z gry), 10 zbiórek i 11 asyst, dodał 4 przechwyty. Wreszcie skuteczny był też JR Smith, który trafił 7-13 z dystansu.

Memphis Grizzlies – LA Clippers 100:109

Najlepszy mecz sezonu Lou Williamsa, który nominalnie przecież jest tyko rezerwowym Clippers. Zaliczył aż 40 punktów i 10 asyst, Na zdobywaniu punktów (18 w meczu) skupił się tym razem też Milos Teodosić i gości z LA wygrali zacięty mecz, mimo świetnego występu Marca Gasola, który zaliczył 13 punktów, 12 zbiórek, 10 asyst i 5 bloków.

Chicago Bulls – LA Lakers 103:108

Pojedynek drużyn przyszłości trochę nieoczekiwanie dla Lakers. Błyszczał Brandon Ingram, który zdobył 25 punktów i miał 9 zbiórek. Jordan Clarkson dodał 19 oczek, choć tym razem nie imponował skutecznością. W Bulls kiepski dzień miała cała pierwsza piątka – LaVine trafił 3-17 rzutów z gry, Holliday 2-8, a Markkanen 3-10.









Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 116:91

Giannis Antetokounmpo w najlepszym wydaniu, wyraźnie odpoczął po niedawnych przeciążeniach kolana. Zanotował aż 41 punktów, 13 zbiórek i 7 asyst, a Bucks wygrali drugi mecz po zwolnieniu trenera Jasona Kidda. Musiało się udać, skoro cały zespół trafił 52% rzutów z dystansu (12-23).

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 115:113

Pelicans stracili do końca sezonu DeMarcusa Cousinsa, ale potrafili wygrać z faworyzowanymi Rockets. Obok triple-double DMC, na swoim wysokim poziomie grał też Anthony Davis, który zanotował 27 punktów, 11 zbiórek, 5 asyst i 5 bloków. Chris Paul starał się, jak mógł (38 pkt.), ale nie wystarczyło, gdy gorszy rzutowo dzień (1-9 z dystansu) zaliczał James Harden.

San Antonio Spurs – Philadelphia Sixers 78:97

Od kilku meczów „Ostrogi” grają fatalnie w ataku, 78 punktów na własnym parkiecie to katastrofa. Wpadło im zaledwie 12% rzutów za 3, goście wygrali też zdecydowanie (50:36) walkę na tablicach. Joel Embiid miał 18 punktów i 13 zbiórek, a Ben Simmons trafił doskonałe 10 z 11 rzutów z gry.

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 121:110

Toronto Raptors – Utah Jazz 93:97

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 93:107

Phoenix Suns – New York Knicks 85:107

