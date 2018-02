Budzik z Tissot: Wojna na triple – double

Nikola Jokić uzbierał triple – double już do przerwy, a Nuggets trafili 24 trójki w spotkaniu. Giannis Antetokounmpo wcale nie chciał być gorszy.

Milwaukee Bucks – Denver Buggets 123:130

To było najszybsze triple – double od 20 lat. Nikola Jokić miał taki wyczyn na koncie już na 1:54 przed końcem pierwszej połowy. W całym meczu uzbierał niesamowite 30 punktów, 15 zbiórek i 17 asyst, które są jego rekordem kariery.

Giannis Antetokounmpo też zaliczył TD – miał 36 punktów, 11 zbiórek i 13 asyst. O wygranej gości z Denver przesądziła jednak ich niezwykła skuteczność w rzutach z dystansu – trafili aż 60%! (24/40)

Minnesota Timberwolves – LA Lakers 119:111

Dopiero ostatnia kwarta, wygrana 35:20, pozwoliła „Wilkom” dogonić i przegonić Lakers, którzy prowadzili przez większość meczu kilkunastoma punktami. Najlepsze spotkanie w sezonie zagrał podkoszowy weteran Taj Gibson, który zdobył aż 28 punktów. Jimmy Butler dodał 24 oczka.

W Lakers Julius Randle miał 23 punkty, a rezerwowy środkowy Ivica Zubac zaliczył nieoczekiwane 19 punktów i 11 zbiórek, trafiając perfekcyjne 8/8 z gry. Isaiah Thomas dla odmiany trafił 3 na 15.

