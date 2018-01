Budzik z Tissot: Wolves i Heat idą jak burza

Drużyny z Minneapolis i Miami wygrały odpowiednio piąte i siódme spotkania z rzędu, są blisko czołówek Zachodu i Wschodu. Pelicans odrobili straty w Nowym Jorku, a Pacers łatwo wygrali w Phoenix.

New York Knicks – New Orleans Pelicans 118:123 po dogrywce

O znakomitym występie Anthony’ego Davisa (48 punktów, 17 zbiórek) piszemy osobno, tutaj skupimy się na przebiegu meczu – Pelicans musieli gonić przez całe spotkanie: przegrywali 13:29 po pierwszej kwarcie, pod koniec trzeciej kwarty mieli 19 punktów straty, jeszcze cztery i pół minuty przed końcem czwartej kwarty tracili do Knicks 9 punktów. Ale zdołali wyrównać, bo poza znakomitym Davisem dobrze grali także Jrue Holiday (31 punktów, 12/19 z gry) oraz DeMarcus Cousins (15 punktów, 16 zbiórek, 5 asyst, 7 przechwytów). Knicks (po 25 punktów Kristapsa Porzingisa i Tima Hardawaya) są ostatnio w kiepskiej formie – z Bulls prowadzili 11 punktami, a też przegrali u siebie po dwóch dogrywkach.

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 120:103

To było piąte z rzędu zwycięstwo Wolves we własnej hali – przeciwko Pelicans, Cavaliers, Thunder, Knicks i teraz Blazers, każde różnicą ponad 10 punktów. W niedzielę cała pierwsza piątka zagrała bardzo dobre spotkanie w ataku – mieliśmy 24 punkty Jimmy’ego Butlera, 22 Jeffa Teague’a, 20 Karla-Anthony’ego Townsa, 17 Andrewa Wigginsa i 12 Taja Gibsona. Wolves mają już bilans 29-16 i umocnili się na czwartym miejscu na Zachodzie.

Miami Heat – Milwaukee Bucks 97:79

To już siódma wygrana z rzędu Heat, którzy z bilansem 25-17 są ja czwartej pozycji na Wschodzie i niemal dogonili Cavaliers. W niedzielę gospodarze aż 56:36 wygrali drugą połowę, rywale trafili im tylko 31 proc. rzutów. Dla Heat najwięcej, 25 punktów, rzucił Goran Dragić.

Phoenix Suns – Indiana Pacers 97:120

W pierwszej kwarcie 30:16 dla gości i ten początek ustawił całe spotkanie – Pacers wygrali na luzie. 19 punktów rzucił dla nich Darren Collison, 17 dodał Victor Oladipo, a 16 Corey Joseph.

