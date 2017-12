Budzik z Tissot: Wsad Chandlera na wygraną, Bulls wracają

Zaledwie 0.6 sekundy wystarczyło Phoenix Suns na zdobycie zwycięskich punktów, Chicago Bulls z wyjazdową wygraną w Milwaukee, Milos Teodosić z 10 asystami.

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 98:93

Niespodzianka w Teksasie to zasługa niezniszczalnych weteranów Mavs. Dirk Nowitzki trafił 8-13 rzutów z gry (18 punktów), a rezerwowy rozgrywający JJ Barea miał 20 punktów i 4 asysty. Obronie z Dallas udało się przede wszystkim zatrzymać DeMara DeRozana, który w 35 minut zdobył tylko 8 punktów, trafiając 3-16 z gry.

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 106:115

Po małej przerwie „Byki” wróciły do zaskakiwania rywali i kibiców, a może to już nie są zaskoczenia? Tym razem, dzięki świetnej IV kwarcie zdołali wygrać na trudnym terenie w Milwaukee. Rezerwowy Nikola Mirotić zdobył 24 punkty, a Kris Dunn miał 20 punktów i 12 asyst. Giannis Antetokounmpo (28 pkt., 11-17 z gry) i Eric Bledsoe (22 pkt., 6 asyst) grali dobrze, ale obrona Bucks pozwoliła gościom na zbyt wiele.









Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 99:97

Tyson Chander potrzebował 0.6 sekundy na zwycięski alley-oop, a przy okazji świat dowiedział się, że istnieje przepis mówiący, iż nie obowiązuje zasada o opadającej piłce takiej sytuacji. Wcześniej „Słońca” w grze trzymał Devin Booker, autor 32 punktów. Goście mogli to wygrać, choć mieli olbrzymi problem z rzutami z dystansu, trafili tylko 15 % z nich (3-20).

LA Clippers – Sacramento Kings 122:95

Pewna wygrana Clippers w derbach Kalifornii przy okazji m.in. świetnego występu Montrezla Harrella, który zdobył 22 punkty i miał 8 zbiórek. Pod koszem dominował też DeAndre Jordan (13 punktów, 15 zbiórek), a grą z typowym dla siebie polotem dyrygował Milos Teodosić (10 asyst).

Detroit Piston – Indiana Pacers 107:83

Miami Heat – Orlando Magic 107:85

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 109:97

Denver Nuggets – Utah Jazz 107:83

