Budzik z Tissot: Zwycięski buzzer LeBrona!

Wielkie emocje w Cleveland – trójki śmigały z obu stron, James i Butler błyszczeli, ale w decydującym momencie dogrywki górą był „Król”. Dobry występ w Miami zaliczył Harden, Spurs zdemolowali Suns, a mecz w Nowym Orelanie został odwołany.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>

Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 140:138 po dogrywce

Ostatnie sekundy dogrywki należały do LeBrona Jamesa – najpierw zablokował rzut Jimmy’ego Butlera, a potem, mając sekundę, złapał długie podanie z autu od Jeffa Greena i trafił trudny rzut po obrocie. Cavs wygrali, a LeBron mógł pochwalić się dużym triple-double: rzucił 37 punktów, miał 10 zbiórek i 15 asyst, trafił świetne 16 z 22 rzutów z gry (choć spudłował trójkę na zwycięstwo w ostatniej akcji czwartej kwarty). 20 punktów dla Cavs dodał JR Smith – dla Wolves 35 punktów rzucił Butler, a 30 dodał Karl-Anthony Towns. Oba zespoły trafiły w sumie rekordowe w NBA 40 trójek i to na świetnej skuteczności – Cavs mieli 21/41, a Wolves 19/33.

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 88:92

Jazz wygrali już siódmy mecz z rzędu i z bilansem 26-28 zbliżają się do ósemki na Zachodzie. 29 punktów i 8 zbiórek miał Ricky Rubio, 18 punktów dorzucił Rodney Hood. Jazz prowadzili przez całe spotkanie, w końcówce nie pozwolili się dogonić gospodarzom.

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 115:106

Blake Griffin i Andre Drummond naprawdę dobrze się bawią, Pistons wygrali piąte spotkanie z rzędu i podobnie jak Jazz – gonią play-off. W tej chwili mają bilans 27-26 i dziewiąte miejsce na Wschodzie. W środę Griffin zdobył 25 punktów, a Drummond dodał 17 oraz aż 27 zbiórek. Dla Nets 34 punkty rzucił Allen Crabbe (19 w czwartej kwarcie), ale to było za mało na Pistons, którzy czekają teraz na piątkowy mecz u siebie z Clippers.

Miami Heat – Houston Rockets 101:109

James Harden po raz ósmy w sezonie zdobył przynajmniej 40 punktów – tym razem rzucił 41 (bardzo dobre 13/25 z gry), do których dodał 6 asyst, a Chris Paul miał 24 punkty, 7 zbiórek i 7 asyst. Obie gwiazdy Rockets bardzo dobrze zagrały w czwartej kwarcie, w której Heat się zbliżali – gospodarze nie zdołali jednak doprowadzić do wyniku lepszego niż 90:94 na początku tej części.

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 81:129

81:129, to nie pomyłka. Zresztą, to także nie pierwszy raz w tym sezonie, w którym Suns są totalnie gromieni. W środę w pierwszej kwarcie było 28:9 dla gości, w drugiej 41:22, no i poszło… Spurs trafili 50 proc. rzutów z dystansu (16/32), a Suns tylko 9 proc. (3/32), ale nawet ta statystyka nie oddaje różnicy klas. LaMarcus Aldridge miał 23 punkty i 13 zbiórek dla zwycięzców.

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers – przełożony

W hali w Nowym Orleanie przeciekał dach, na parkiecie było mokro. Nie podano jeszcze nowej daty rozegrania meczu.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>