Budzik z NBA: Kawhi już wygrywa, wpadka Houston

Debiut Luki Duncicia, pierwsze niespodzianki i wielkie wyczyny. Kawhi Leonard poprowadził Raptors do pierwszego zwycięstwa, Pelicans na wyjeździe wysoko wygrali z faworyzowanymi Houston Rockets.

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 112:113

Hornets odrobili 20 punktów straty, ale nie trafili 2 rzutów na zwycięstwo. Kemba Walker zdobył aż 41 punktów, a Tony Parker w debiucie miał 7 asyst. Giannis Antetokounmpo w Bucks zaczął zbierać pierwsze niezwykłe cyferki w wyścigu o MVP – na inaugurację miał 25 punktów, 18 zbiórek i 8 asyst.

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 116:104

Nowe ery w obu teamach. Kawhi Leonard miał 24 punkty i 12 zbiórek, obok świetnego Kyle’a Lowry’ego (27 pkt. 10/12 z gry) był liderem Raptors. Cavs po odejściu LeBrona to drużyna Kevina Love’a (21 pkt.). Do pierwszej piątki wskoczył Cedi Osman, który miał 17 punktów i 10 zbiórek.

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 112:131

Pierwsza niespodzianka sezonu – Pelicans już w gazie, a Rakiety jeszcze mocno zardzewiałe. Wśród gości świetnie zagrał nie tylko Anthony Davis (32, 16, 8), ale również Nikola Mirotić (30 pkt.), a Elfrid Payton zgarnął pierwsze triple double rozgrywek – okrągłe 10 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst.

W Rockets James Harden był bliski TD, ale zabrakło mu jednej zbiórki, trafił tylko 6/15 z gry. Carmelo Anthony zaczął w roli rezerwowego, zdobył 9 punktów w 27 minut, na marnym procencie (3/10).









San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 112:108

Tradycyjnie – nie skreślajcie Spurs! W wyrównanym meczu losy decydowały się w końcówce, punkty wówczas zdobywał ich nowy lider DeMar DeRozan (28 pkt.). W Wolves, targanych konfliktami, faktycznie zagrał Jimmy Butler i zdobył 23 punkty. Pierwszy mecz sezonu nie wyszedł za to Karlowi- Anthony’emu Townsowi, który miał problemy z faulami i zdobył tylko 8 pkt.

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 121:100

Pojedynek najgłośniejszych debiutantów sezonu. Deandre Ayton wypadł naprawdę obiecująco – miał 18 punktów, 10 zbiórek, 6 asyst, trafił 8/11 z gry. Po drugiej stronie Luka Doncić, który zagrał w pierwszej piątce, trafił tylko 5/16 z gry, miał 10 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty. Graczem meczu okazał się Devin Booker, który zdobył 35 punktów.

LA Clippers – Denver Nuggets 98:107

Pierwszy mecz Marcina Gortata w nowym klubie, niezbyt udany indywidualnie, do tego porażka. Polak w 18 minut zanotował 6 punktów i 6 zbiórek. Lepiej pod koszem wypadł Bobam Marjanović, który zdobył 18 punktów. Wyrównany zespół Nuggets do wygranej poprowadził Nikola Jokić (21 pkt.), a Paul Millsap miał 16 zbiórek.

Pozostałe wyniki:

Sacramento Kings – Utah Jazz 117:123

New York Knicks – Atlanta Hawks 126:107

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 103:100

Orlando Magic – Miami Heat 104:101

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 111:83

