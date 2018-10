Budzik z NBA: LeBron i Lakers przegrani, Sixers w formie

Blazers „zepsuli” początek przygody LeBrona Jamesa z Los Angeles Lakers, Kelly Olynyk dał wygraną Miami Heat z Waszyngtonem, a gwiazdy z Filadelfii rozbiły słabiutkie Chicago.

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 128:119

Na ten debiut czekała cała NBA. LeBron nie zawiódł, zaczął od mocnego uderzenia – 13 punktów w 1. kwarcie oraz potężnych wsadów. Potem nieco zwolnił, ale indywidualnie wypadł dobrze (26 pkt., 12 zbiórek, 6 asyst, 9/16 z gry). Gorzej, że gdy siadał, jego nowy zespół prezentował się znacznie słabiej. Lakers źle bronili, przegrali wyraźnie zbiorki i trafili tylko 23% prób z dystansu.

W Blazers liderem był Damian Lillard (28 pkt.), ale pojawił się też nieoczekiwany bohater – Nik Stauskas. Nowy strzelec Portland zdobył aż 24 punkty, trafił 5/8 z dystansu.

Washington Wizards – Miami Heat 112:113

Bardzo wyrównany mecz w stolicy mógł zwycięskim rzutem zakończyć Dwyane Wade, ale nie trafił z półdystansu. Uratował go jednak (i drużynę) Kelly Olynyk, który okazał się najsprytniejszy w podkoszowym zamieszaniu, zaliczył zbiórkę i dobitkę.

Josh Richardson zdobył 28 punktów, a dla Wizards – John Wall miał 26, a Bradley Beal 20 oczek.

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 127:108

To była łatwa przeprawa dla Sixers, którzy wysoko prowadzili przez cały mecz. Ben Simmons zaliczył swoje pierwsze w sezonie triple double (13, 13, 11), a Joel Embiid zdobył 30 punktów, trafiając bardzo dobre 9 z 14 rzutów. Wydarzeniem był też celny rzut za 3 punkty Markelle’a Fultza.

W Bulls 30 punktów zdobył Zach LaVine, a Bobby Portis miał 20 punktów i 11 zbiórek.

