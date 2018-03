Budzik z Tissot: Biją najlepszych, a Raptors to potęga

Swoje mecze tego samego wieczora przegrali Warriors, Rockets i Cavs. Raptors lepsi w prestiżowym pojedynku liderów konferencji. Blazers wygrywają po raz 9. z rzędu.

Toronto Raptors – Houston Rockets 108:105

Lider Wschodu kontra lider Zachodu. Minimalnie lepsza okazała się ekipa z Kanady, zatrzymując serię Houston na 17. wygranych. Kyle Lowry był bohaterem Raptors, zdobył 30 punktów, trafił doskonałe 10/14 z gry, w tym 7/9 z dystansu. DeMar DeRozan rzucił 23 punkty. Po drugiej stronie nie zawiódł James Harden, który zanotował 40 punktów.

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 97:116

Chwilowo brakuje niesamowitego Anthony’ego Davisa i Pelikany to jednak inna drużyna i seria 10 wygranych musiała się skończyć. We wcześnie rozstrzygniętym meczu najwięcej punktów zdobył Otto Porter – 19. Nasz Marcin Gortat grał przez 16 minut, zanotował 6 punktów i 8 zbiórek. Wizards są już tylko o pół zwycięstwa od 3. miejsca w tabeli Wschodu.









Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 125:108

Odpowiedź na pytanie, jak bardzo na fali są ostatnio Blazers. Wygrali już 9. raz z rzędu, mimo że w Warriors pod nieobecność Stepha Curry’ego znów szalał Kevin Durant (40 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst). Klasę pokazali obaj obwodowi z Portland – Damian Lillard zanotował 28 punktów i 4 asysty, a CJ McCollum miał 30 punktów. Mnóstwo dobrego pod koszami zrobił, niedoceniany zwykle, Ed Davis, który miał 10 punktów i 15 zbiórek.

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 116:102

Wygrał bardziej zrównoważony zespół – 6 graczy Clippers zdobyło 14 punktów lub więcej. Prawdziwą demolkę drużynie, która niedawno bardzo go chciała, zrobił DeAndre Jordan, który zanotował 20 punktów i 23 zbiórki. LeBron James miał 25 punktów, 10 zbiórek, 6 asyst i 3 bloki. Jordan Clarkson dodał 21 punktów.

Pozostałe wyniki:

Detroit Pistons – Chicago Bulls 99:83

Indiana Pacers – Atlanta Hawks 112:87

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 78:95

Milwaukee Bucks – New York Knicks 120:112

Denver Nuggets – LA Lakers 125:116

Sacramento Kings – Orlando Magic 94:88

