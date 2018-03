Budzik z Tissot: Blazers maszerują, Cavs znów w kłopotach

Piękne serie wygranych przedłużyły zespoły z Portland (11), Toronto (10) i Utah (8). Cavaliers grają dziwacznymi piątkami, Spurs dalej biją się o playoff.

Indiana Pacers – Toronto Raptors 99:106

Pacers niedawno wskoczyli na 3. pozycję na Wschodzie, ale na najlepszych Raptors to wciąż za mało. Goście z Toronto wręcz zdemolowali rywala w walce na tablicach – wygrywając zbiórki aż 58:35. DeMar DeRozan zdobył dla wygranych 24 punkty.

Houston Rockets – LA Clippers 101:96

Rockets wygrali 9 z 10 meczów, ale po spotkaniu podkreślali, że to żadna radość, bo liczą się tylko playoff. James Harden zdobył 24 punkty, a Eric Gordon dodał 23, trafiając doskonałe 7/9 z dystansu. Trener gości Doc Rivers bardzo narzekał na pracę sędziów, wskazując na różnicę (24:8) w liczbie rzutów wolnych na korzyść Houston. Clippers w końcówce zbliżyli się na dystans 2 oczek, ale kluczowy rzut należał do Hardena.

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 98:93

Kawhi Leonard nie wraca, ale zespół z San Antonio jednak bije się o awans do ósemki, z której ostatnio wypadł. LaMarcus Aldridge zdobył 25 punktów, fajnie zagrał młody Dejounte Murray z 18 punktami, 12 zbiórkami i 4 przechwytami. Tym razem Anthony Davis nie bił rekordów – zanotował 21 punktów i 14 zbiórek, do tego 6 strat.

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 113:105

To już 11. wygrana z rzędu Blazers. Cavaliers – z powodu kontuzji Thompsona, Love’a i Nance’a – nie mieli w składzie ani jednego wartościowego podkoszowego, duet wysokich stanowili Jeff Green i LeBron James. Tutaj też wynik w zbiórkach mówi wiele – 50:34 dla gospodarzy. CJ McCollum zdobył 29 punktów, a Damian Lillard 24. Z drugiej strony LBJ nie zawiódł, zanotował 35 punktów, 14 zbiórek i 6 asyst.

Pozostałe wyniki:

New York Knicks – Philadelphia Sixers 110:118

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 117:129

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 110:111

Denver Nuggets – Detroit Pistons 120:113

Utah Jazz – Phoenix Suns 116:98

