Budzik z Tissot: Cavs mają 50, Nuggets uratują sezon?

Wspaniałe triple double Nikoli Jokicia przedłużyło nadzieje w Denver, Pelicans, Thunder i Spurs awansowali w końcu do playoff, Russell Westbrook kolekcjonuje cyferki do samego końca.

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 109:123

W ostatnim meczu sezonu w MSG Cavs przełamali magiczną barierę 50 zwycięstw zespołu. LeBron James tym razem zanotował 26 punktów i 11 asyst, bardzo dobrą formę przed playoff pokazuje Kevin Love, który zdobył 28 punktów, trafił 6 trójek. Dla Knicks Michael Beasley miał 20 punktów.

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 93:115

Końcówka sezonu, ale Russell Westbrook nie zwalnia tempa. Tym razem zanotował triple double na poziomie 23 punktów, 18 zbiórek i 13 asyst. Paul George dodał 27 oczek, a Thunder zaskakująco łatwo wygrali na Florydzie. Dla Heat Josh Richardson zdobył 18 punktów.









San Antonio Spurs – Sacramento Kings 98:85

Kibice „Ostróg” liczyli na pewno na więcej niż walka do ostatnich meczów o sam awans do PO, ale najważniejsze, że się udało, dzięki pewnej wygranej z wyraźnie słabszym rywalem. Spurs ostatnią kwartę wygrali aż 38:19. najwięcej punktów zdobyli Rudy Gay (18) i niezastąpiony Manu Ginobili (17).

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 88:82

Kilka tygodni temu wydawało się, że sezon Nuggets już jest spisany na straty, a tymczasem mogą jeszcze wejść do ósemki, jeśli w środę wygrają z Minnesotą. W błotnym meczu pokonali Blazers, zaliczając szósta wygraną z rzędu. Najwięcej punktów (25) zdobył Will Barton. Nikola Jokić zanotował 10. triple double w sezonie, tym razem notując 15 punktów, 20 zbiórek i 11 asyst. Damian Lillard uzbierał 25 punktów, ale on i reszta drużyny miała bardzo kiepską skuteczność.

Wyniki pozostałych meczów:

Detroit Pistons – Toronto Raptors 98:108

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 114:105

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 113:94

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 102:86

LA Clippers – New Orleans Pelicans 100:113

