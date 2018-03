Budzik z Tissot: Celtics słabsi, ale dumni

Aż dwóch dogrywek potrzebowali Wizards, aby pokonać Celtics, grających bez sześciu zawodników. Niespodziewane wygrane zanotowały drużyny z Orlando i Sacramento.

Orlando Magic – Milwaukee Bucks 126:117

Spore zaskoczenie, ponieważ Magic byli raczej w gronie drużyn posądzanych o tankowanie. Giannis Antetokounmpo zagrał świetny mecz (38 punktów, 10 zbiórek), ale Bucks zagrali kiepsko w obronie. Dla Orlando Jonathon Simmons zdobył 35 punktów, trafił aż 7/12 z dystansu. DJ Augustine dodał 32 punkty i 6/9 zza łuku.

Boston Celtics – Washington Wizards 124:125 (2 dogrywki)

Aż 6 kontuzjowanych graczy Celtics, eksperymentalne zestawienia, a i tak gospodarze mogli wygrać mecz, gdyby Jayson Tatum trafił rzut na zwycięstwo – walczyli do upadłego. Bradley Beal zdobył 34 punkty dla gości. Marcin Gortat znów bladziutko – w 25 minut zanotował 2 punkty (1/4 z gry) i 7 zbiórek.

Sacramento Kings – Miami Heat 123:119 (dogrywka)

Także Kings zaskoczyli walką do końca, ale Heat wyraźnie nie wychodzi wyprawa na Zachód, gdy grają bez Whiteside’a i Wade’a. Dla King 24 punkty zdobył Buddy Hield, a weteran Zach Randolph miał 22 punkty i 9 zbiórek i to on zdobywał najważniejsze punkty w meczu. Heat odrobili 16 punktów straty, ale wygrać już nie zdołali.

Golden State Warriors – LA Lakers 117:106

Ogromne problemy kadrowe mieli też Warriors, ale uporali się ze słabszym rywalem w derbach Kalifornii. Kevin Durant zdobył 26 punktów. Do pierwszej piątki Lakers wskoczył Isaiah Thomas, zdobył 20 punktów, trafił 6/14 z gry, w tym 5/9 z dystansu.

