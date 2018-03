Budzik z Tissot: Celtics zadziwili, Aldridge z meczem życia

Spurs znów grają świetnie, wygrali 6. spotkanie z rzędu, a LaMarcus Aldridge zdobył 45 punktów. Celtics nieoczekiwanie wygrali z rozpędzonymi Blazers.

Washington Wizards – Denver Nuggets 100:108

Wizards momentami wcale nie grali źle, ale goście z Denver mieli doskonały dzień strzelecko – trafili 17 razy z dystansu, na skuteczności 50%. Nikola Jokić był wyraźnie lepszy od Marcina Gortata, zanotował 25 pkt., 8 zbiórek i 5 asyst. Polak grał 27 minut, miał na koncie 11 punktów i 7 zbiórek. Breadley Beal dla Wizards zdobył 24 punkty.

Cleveland Cavaiers – Phoenix Suns 120:95

Cavs wracają do pełnego składu – zagrali już Thompson, Hood i Nance, nie mogło być problemów z pokonaniem słabiutkich Suns. LeBron James w swoim stylu potraktował prace poważnie – trafił 11 z 16 rzutów, zanotował 27 punktów, 6 zbiórek i 9 asyst. Kevin Love wciąż jest w formie od powrotu – tym razem miał 20 punktów.

San Antonio Spurs – Utah Jazz 124:120 (po dogrywce)

Najlepszy mecz w karierze zagrał LaMarcus Aldridge (45 pkt.), ale nie powinien umknąć też wspaniały występ Donovana Mitchella. Debiutant Jazz zdobył 35 punktów i też grał doskonale, doprowadził m.in. do dogrywki. Po tym, gdy na chwilę wypadli z czołowej ósemki, Spurs wzięli się w garść i wygrali już 6. mecz z rzędu. Bardzo dobrze zagrał też weteran Manu Ginobili, który dodał 18 punktów.

Portland Trail Blazers – Boston Celtics 100:105

Może nie sensacja, ale na pewno duża niespodzianka. Osłabieni przez kontuzje Celtics nieoczekiwanie wygrali na wyjeździe z „gorącymi” w ostatnich tygodniach Blazers. Było to możliwe, bo trafili świetnie 61% (11-18) rzutów z dystansu, a gospodarze nie mieli dnia (24%) w tym aspekcie. Kluczową trójkę w kolejnym meczu trafił Marcus Morris, który zdobył aż 30 punktów (w tym 5/6 z dystansu).

Golden State Warriors – Atlanta Hawks 106:94

Tu niespodzianki być nie mogło i nie było. Kibiców Warriors bardziej martwi ponowna kontuzja Stepha Curry’ego, który w pierwszym meczu po powrocie doznał nowego urazu kolana. I to gdyby było widać, że jest w świetnej dyspozycji – zdobył w meczu 29 punktów.

Pozostałe wyniki:

Indiana Pacers – LA Clippers 109:104

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 116:112

New York Knicks – Minnesota Timberwolves 104:108

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 105:118

Oklahoma City Thunder – Miami Heat 105:99

