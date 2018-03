Budzik z Tissot: Celtics zadziwili, Harden zatrzymał Blazers

W świetnym szlagierze na Zachodzie lider z Houston minimalnie lepszy w Portland, osłabieni Celtics ograli Oklahomę, a Utah zaliczyli nieoczekiwaną wpadkę z Atlantą.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>

Minnesota Timberwolves – LA Clippers 123:109

Ważny dla obu drużyn mecz w kontekście walki o playoff. Kluczową różnicę zrobił Karl-Anthony Towns, który zanotował 30 punktów i 10 zbiórek. Andrew Wiggins dodał 27 punktów, a Jeff Teague 12 asyst. Sytuacja Clippers zaczyna się robić naprawdę zła – czołowa ósemka im ucieka.

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 100:99

Normalnie nie byłoby to niespodzianką, ale Celtics grają osłabieni, w tym bez Kyriego Irvinga, szukającego diagnozy na problemy z kolanem. Marcus Morris trafił zwycięski rzut z dystansu na 1.2 sekundy przed końcem. Jayson Tatum zdobył 23 punkty dla gospodarzy. Thunder zbyt wyraźnie przegrali walkę o zbiórki. Russell Westbrook miał 27 punktów, Paul George 24.

Utah Jazz – Atlanta Hawks 94:99

Wydawało się, że mecz dla Utah jest w kieszeni, a tu nastąpił szturm w ostatniej kwarcie i sensacja gotowa. Dennis Schroeder zdobył rekordowe w karierze 41 punktów, w tym 17 w ostatniej części. Dla Jazz Donovan Mitchell zdobył 24 punkty, Rudy Gobert miał 15 punktów i 16 zbiórek.

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 111:115

Blazers pokazali siłę tym, że choć zupełnie nie mieli dnia Lillard i McCollum (razem 0/12 z dystansu), drużyna trzymała się w grze do ostatnich sekund. James Harden grał na poziomie MVP i zdobył 42 punkty, Chris Paul trafił kluczowe rzuty wolne. W Portland swój mecz sezonu zagrał Aminu, który trafił 6/8 z dystansu.

Pozostałe wyniki:

Orlando Magic – Toronto Raptors 86:93

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 115:105

Phoenix Suns – Detroit Pistons 88:115

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>