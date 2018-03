Budzik z Tissot: Co to za wynik meczu?! 140:79!

Tankowanie w NBA wkracza na następny poziom. Charlotte Hornets pokonali Memphis Grizzlies różnicą aż 61 punktów. Rockets byli o włos od poważnej wpadki w meczu z Detroit.

Air Jordan 10 Retro – te buty to klasyka! >>

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 140:79

Tylko 5 razy w historii NBA różnica punktowa w meczu była większa. Grizzlies grają oczywiście rezerwami, a Marc Gasol odpoczywa, ale i Hornets byli bez Dwighta Howarda, zawieszonego za nadmiar (16) przewinień technicznych. Kemba Walker urządził sobie ostre strzelanie, zdobył aż 46 punktów. Liga faktycznie musi coś zrobić z tankowaniem.

New Orleans Pelicans – LA Lakers 128:125

Tutaj walka była do końca, o wygranej w ostatnich sekundach przesądziły celne rzuty wolne i kluczowy przechwyt Anthony’ego Davisa, który zdobył 33 punkty. Rajon Rondo dla Pelicans zanotował 24 punkty i 10 asyst. W Lakers Kentavious Caldwell-Pope zdobył 28 punktów. Lonzo Ball zaliczył 2/15 z gry, w tym 1/12 z dystansu…

Houston Rockets – Detroit Pistons 100:96 (po dogrywce)

W całym spotkaniu obie drużyny przestrzeliły 71 rzutów z dystansu (na aż 89 oddanych). James Harden miał wyraźnie zły dzień, ale obudził się w dogrywce i zdobył wówczas 10 z 12 punktów zespołu, skończył z 21 punktami. Eric Gordon wskoczył do pierwszej piątki za Chrisa Paula i zdobył 22 punkty. Blake Griffin zanotował triple double – 21 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst.

Dallas Mavericks – Utah Jazz 112:119

Po szokującej wpadce z Atlantą, Jazzmani wrócili do właściwego rytmu, choć Mavs próbowali gonić do samego końca. Donovan Mitchell zdobył 26 punktów, Ricky Rubio miał 23. W Dallas najlepszy był weteran JJ Barea, z 23 punktami i 8 asystami.

Pozostałe wyniki:

Orlando Magic – Philadelphia Sixers 98:118

Sacramento Kings – Atlanta Hawks 105:90

Air Jordan 10 Retro – te buty to klasyka! >>