Budzik z Tissot: Durant wrócił i wyleciał, Spurs zwycięscy

Warriors wciąż w kłopotach i z porażkami, bardzo ważny mecz dla San Antonio, Andre Drummond dał Pistons wygraną w meczu z Wizards.

Detroit Pistons – Washington Wizards 103:92

Wyraźna zadyszka Wizards w końcówce sezonu, wygrali tylko 4 z ostatnich 10 meczów. Andre Drummond zdemolował gości ze stolicy pod koszem, notując 24 punkty i 23 zbiórki dla Pistons. Goście trafili tylko 6/32 z dystansu. Marcin Gortat zaliczył double – double na poziomie 10 punktów i 12 zbiórek.

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 103:99

Odkąd Spurs zagroziło wypadnięcie z playoff, zaczęli grać wyraźnie lepiej. LaMarcus Aldridge zanotował 25 punktów i 11 zbiórek. Dla gości Paul George zdobył 26 punktów. Russel Westbrook tym razem zatrzymał się na 19 punktach, a w 4. kwarcie zaliczył zdecydowanie za dużo chybionych rzutów.

Golden State Warriors – Milwaukee Bucks 107:116

Trwa seria problemów Warriors, przegrali trzeci mecz z rzędu. Niby Kevin Durant wrócił po kontuzji, ale już pod koniec pierwszej połowy wyleciał z boiska po drugim faulu technicznym za wulgarne zachowanie. Parkiet z powodu kontuzji musiał opuścić też Andre Iguodala. Dla Bucks Giannis Antetokounmpo zdobył 32 punkty, Eric Bledsoe trafił 9/11 z gry. W Warriors Quinn Cook zdobył 30 punktów.

Pozostałe wyniki:

Miami Heat – Chicago Bulls 103:92

Sacrament Kings – Indiana Pacers 103:106

