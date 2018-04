Budzik z Tissot: Harden połknął Wizards, Clippers nadal walczą

Cavs mają patent na Toronto, James Harden przeszedł się po drużynie z Waszyngtonu, Durant dostał większe wsparcie od Westbrooka. Sixers wygrali już 11. spotkanie z rzędu.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 112:106

OK, Raptors raczej wygrają Wschód, ale Cavs pokazują, że potrafią z nimi grać – mimo osłabień wygrali z nimi drugi mecz z rzędu. Klasę znów pokazał LeBron James, który zanotował 27 punktów, 10 zbiórek i 6 asyst. Kevin Love był skuteczny (4/6 z dystansu) zaliczając 18 punktów i 15 zbiórek. Zaskoczył Jose Calderon z 19 oczkami, zastępujący w piątce George’a Hilla.

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 106:102

Celtics nie wykorzystali okazji, by gonić Raptors, którzy też przegrali mecz. Giannis Antetokounmpo miał „lebronowe” 29 punktów, 10 zbiórek i 6 asyst oraz zaliczył kluczowy blok w ostatniej minucie. Bardzo dobrze grający ostatnio Eric Bledsoe trafił 8 na 9 z gry, zdobył 18 punktów. Dla gości z Bostonu najlepiej punktowała młodzież – Jaylen Brown zdobył 24 punkty, a Jayson Tatum 20.

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 107:111

Russell Westbrook dokonywał cudów, zanotował 44 punkty, 16 zbiórek i 6 asyst, ale nie dostał od kolegów z drużyny takiego wsparcia, jak lider Warriors Kevin Durant (34 punkty). Carmelo Anthony zaliczył 0/9 z dystansu, cały zespół miał 9/38 (23%) za 3, a z gry łącznie tylko 37%. Thunder byli jednak naprawdę blisko, przegrywali 2 punktami na 10 sekund przed końcem, ale Draymond Green nie pomylił się przy kluczowych rzutach wolnych.









Houston Rockets – Washington Wizards 120:104

Koncert jednego aktora – Jamesowi Hardenowi do triple – double zabrakło tylko jednej asysty. Zdobył 38 punktów z zaledwie 18 rzutów z gry, miał 10 asyst oraz 9 zbiórek i mówił po meczu, że wszystko wyglądało „to easy”. Dla Wizards Bradley Beal zdobył 27 punktów, John Wall tylko 9, przy skuteczności 3/10 z gry. Marcin Gortat tym razem zagrał przez 14 minut, miał tylko 4 punkty i 1 zbiórkę.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

LA Clippers – San Antonio Spurs 113:110

Sytuacja jest trudna, ale Clippers nie poddają się w walce o playoff. Rzucili aż 41 punktów dobrej obronie Spurs w ostatniej kwarcie i dzięki trafieniu z dystansu Austina Riversa wygrali po zaciętej końcówce. Tobias Harris zdobył 31 punktów, a Lou Williams dodał 22. Dla San Antonio LaMarcus Aldridge zanotował 35 punktów i 9 zbiórek.

Pozostałe mecze:

Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets 121:95 (11. z rzędu wygrana Sixers)

Miami Heat – Atlanta Hawks 101:98

New York Knicks – Orlando Magic 73:97

Chicago Bulls – Charlotte Hornets 120:114

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 115:109

Utah Jazz – LA Lakers 117:110

Denver Nuggets – Indiana Pacers 107:104

Phoenix Suns – Sacramento Kings 97:94

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>