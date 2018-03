Budzik z Tissot: Isaiah Thomas się zemścił

Wolves ograli Golden State, Rockets uciekają więc na Zachodzie. Wpadki zaliczyli Celtics i Cavs, a Isaiah Thomas mógł się wreszcie uśmiechnąć.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 109:103

Poważne problemy kadrowe mistrzów NBA (brak Curry’ego i 4 rezerwowych) odbijają się czkawką. Kevin Durant błyszczy (39 pkt.), reszta już trochę mniej. Karl-Anthony Towns miał 31 punktów i 16 zbiórek, Anthy Wiggins dodał 23 punkty. W Wolves zadebiutował Derrick Rose, ale wypadł bardzo słabo – trafił 1/5 z gry, a z nim na parkiecie zespół był „-17”.

Houston Rockets – Dallas Mavericks 105:82

Kiedyś ciekawe derby Teksasu, teraz obowiązkowy mecz z szukającym porażek rywalem. Rockets pozwolili Hardenowi leczyć drobny uraz. Eric Gordon za niego w pierwsze piątce zdobył 26 punktów. Chris Paul miał 24 punkty i 12 asyst. Mavs trafili 16% (5/31) rzutów z dystansu.

Boston Celtics – Indiana Pacers 97:99

Po faulu w ataku, świetnie grającego (27 pkt.) Victora Oladipo Celtics mieli jeszcze szanse na wygrana, ale Terry Rozier nie trafił. Kyrie Irving zakończył mecz w przerwie z bolącym kolanem. Najlepszym graczem Celtics był Marcus Smart, który zanotował 20 punktów, 7 zbiórek, 8 asyst i 4 przechwyty. Z racji niedawnego upadku, brakowało też Jaylena Browna.

LA Lakers – Cleveland Cavaliers 127:113

Najlepszy mecz w karierze dla Juliusa Randle’a (36 punktów, 10/14 z gry, 14 zbiórek), ale wszyscy patrzyli głównie na graczy, którzy uczestniczyli w wymianie między tymi klubami. Isaiah Thomas mógł być najbardziej zadowolony – Lakers wygrali, a on zdobył 20 punktów (7/16) i miał 9 asyst, grał aż 31 minut. Larry Nance miał 16 punktów, a powrót do LA zupełnie nie wyszedł Jordanowi Clarksonowi (1/8 z gry). W Cavs tradycyjnie nie zawiódł LeBron, który zanotował 24 punkty, 10 zbiórek i 7 asyst.

Pozostałe wyniki:

Toronto Raptors – New York Knicks 132:106

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 122:129

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 99:116

Denver Nuggets – Sacramento Kings 130:116

Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers 97:120

