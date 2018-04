Budzik z Tissot: Jazz i Rockets już prawie z awansem

Utah Jazz wygrali drugi mecz przed własną publicznością i prowadzą już w serii z Thunder 3:1. Swoją dominację w pojedynkach z Timberwolves potwierdzili też Houston Rockets.

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 103:119 (w serii 3:1)

W prawdopodobnie przełomowym meczu serii gwiazdy Rockets wzięły sprawy w swoje ręce. James Harden zdobył 36 punktów, Chris Paul miał 25 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst i 5 przechwytów. Niezmordowany Clint Capela miał 14 punktów i 17 zbiórek.

Rockets zamknęli temat zaraz po przerwie – 3. kwartę wygrali niesamowitym wynikiem 50:20! Dla Wolves Karl – Anthony Towns zanotował 22 punkty i 15 zbiórek.

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 113:96 (w serii 3:1)

Donovan Mitchell raz jeszcze potwierdził, jak niezwykłym debiutantem jest – zdobył aż 33 punkty i trafił kluczową trójkę w 4. kwarcie. Joe Ingles trafił 5 trójek (na 11 prób). Kluczowa różnica? Zespołowa gra. Jazz mieli 21 asyst w meczu, grający indywidualnie Thunder tylko 10.

Russell Westbrook dla zespołu z Oklahomy zanotował 23 punkty i 14 zbiórek, ale miał też więcej strat (5) niż asyst (3). Paul George zdobył 32 punkty (9/21 z gry), a Carmelo Anthony trafił 5 z 18 rzutów. Thunder wyglądali tak, jak się tego wiele osób obawiało przed sezonem. Zlepek gwiazd zamiast drużyny.

