Budzik z Tissot: LeBron dogonił Jordana

Buzzer Beater Jaylena Browna dał Celtics zwycięstwo z Utah Jazz, LeBron James wyrównał wyczyn Michaela Jordana, osłabieni Blazers zaliczyli wpadkę w Memphis.

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 105:118

Raz jeszcze w tym sezonie LBJ fenomenalną gra poprowadził do wygranej Cavs – zanotował 41 punktów, 10 zbiórek i 8 asyst. Przy okazji zaliczył 866 mecz z rzędu, w który zdobył przynajmniej 10 punktów – wcześniej ta sztuka udała się tylko Michaelowi Jordanowi. Dla Hornets Kemba Walker zdobył 21 punktów.

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 108:103

Jak 3. drużyna NBA może przegrać z jedną z najgorszych? Blazers zagrali bez Damiana Lillarda (zwolnionego na urodziny dziecka) i Moe Harklessa, dzień po ciężkim meczu w Nowym Orleanie. Nie pomogła rewelacyjna gra CJ-a McColluma, który zdobył 42 punkty. Grizzlies trafili 52% trójek, wyraźnie wygrali też zbiórki. Marshon Brooks zdobył 21 punktów, a Dillon Brooks miał 18.

Utah Jazz – Boston Celtics 94:97

Jaylen Brown trafił trójkę na 0.1 sekundy przed końcem, dając Celtics kolejną wygraną w podróży po Zachodzie, choć w składzie zabrakło Irvinga, Horforda i Morrisa. Brown zdobył 21 punktów, a Jason Tatum dodał 16. Dla Jazz, którzy przez większość meczu prowadzili, Donovan Mitchell zdobył 22 punkty.

Philadelphia Sixers – New York Knicks 118:101

Doskonały mecz Mario Saricia, który zanotował 26 punktów i 14 zbiórek. Zagrał ponownie Markelle Fultz, ale trafił tyko 1/5 z rzutów z gry, choć znów kolekcjonował asysty – miał ich 7 w 14 minut. Dla Knicks Michael Beasley zanotował 22 punkty. Sixers wygrali ósmy mecz z rzędu, są już na 4. miejscu na Wschodzie i mają przed sobą łatwe mecze.

Pozostałe wyniki:

Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks 126:114 – o 56 punktach Townsa piszemy oddzielnie

Orlando Magic – Brooklyn Nets 104:111

Phoenix Suns – LA Clippers 99:111

LA Lakers – Dallas Mavericks 103:93

