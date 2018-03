Budzik z Tissot: Love już gra, Spurs biją mistrza

Kevin Love wrócił do składu Cavs, ale mecz i tak wygrał niesamowity LeBron James. Spurs pokonali Golden State, a Heat zaliczyli aż dwie dogrywki z Denver.

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 124:117

Tyronn Lue na chorobowym, ale wrócił za to Kevin Love. I zagrał naprawdę dobrze, zdobył 18 punktów, trafił 4 trójki. Na boisku rządził jednak „King James”, który zanotował triple – double z aż 40 punktami, 12 zbiórkami i 10 asystami. W Bucks świetnie grał Giannis Antetokounmpo, który zdobył 37 punktów.

Philadelphia Sixers – Charlotte Hornets 108:94

Nowe pokolenie centów zjadło stare pokolenie. Joel Embiid miał 25 punktów i aż 19 zbiórek, podczas gdy Dwight Howard tylko 10 punktów i 4 zbiórki. Dla Sixers Ben Simmons zaliczył potrójną zdobycz (11+12+15).

Indiana Pacers – LA Lakers 110:100

Victor Oladipo zdobył 20 punktów, a Miles Turner 21 dla Pacers, którzy pozostają w walce o 3. miejsce na Wschodzie. W Lakers Kyle Kuzma miał 27 punktów, a Brook Lopez 23. Znów nie szło obwodowym – Lonzo Ball zdobył 4 punkty, a Isaiah Thomas trafił 4/14 z gry.









Miami Heat – Denver Nuggets 149:141 (2 dogrywki)

Dreszczowiec na Florydzie, emocje były takie, że w pewnym momencie nie wytrzymał nawet program do statystyk. Po ponad 3 godzinach walki zwyciężyli Heat, dla których James Johnson zdobył 31 punktów, a Kelly Olynyk aż 30. Dla Nuggets Nikola Jokić miał 34 punkty i 14 zbiórek.

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 89:75

Warriors bez swoich wielkich gwiazd (Duranta, Curry’ego, Thompsona) mieli gigantyczne problemy ze zdobywaniem punktów, nie dobili nawet do 80. Dla Spurs kolejny świetny mecz zagrał LaMarcus Aldridge, który zdobył 33 punkty. Warriors tracą coraz większy dystans (już 3.5 wygranej) do liderujących na Zachodzie Rockets.

Pozostałe wyniki:

New York Knicks – Chicago Bulls 110:92

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 118:115

Sacramento Kings – Detroit Pistons 90:106

