Budzik z Tissot: Obudzony Gortat, Spurs jednak grają

Wizards z bardzo ważną wygraną z Pacers, Spurs pokonali Wolves w walce o playoff, LeBron James jeszcze jednym triple-double dał wygraną Cavaliers. Blazers wygrali 12. raz z rzędu.

Washington Wizards – Indiana Pacers 109:102

Dzięki temu zwycięstwu w meczu bezpośrednich rywali, teraz to Wizards wskoczyli na czwarta pozycję na Wschodzie, tuż za Cavs. Wreszcie dobry mecz zagrał Marcin Gortat, który zanotował 18 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty po serii bezbarwnych meczów. Najwięcej punktów (19) zdobył Bradley Beal. W Pacers szalał nieobliczalny Lance Stephenson (25 punków), ale nie wystarczyło.

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 101:107

Rockets nie zaliczają potknięć, przy kontuzjach Warriors mają realną szansę na wygranie Zachodu. James Harden zdobył 32 punkty, miał 11 zbiórek i 8 asyst, Trevor Ariza trafił 4/6 z dystansu. Pod drugiej stronie Anthony Davis miał 26 punktów i 13 zbiórek.

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 109:114

Niby tylko Bulls, a to był naprawdę ciężki mecz Cavs, wygrany dopiero w końcówce. LeBron James zanotował już 15. triple double w sezonie – miał 33 punkty, 13 zbiórek i 12 asyst. Trener Lou opuścił ławkę w trakcie meczu, informując o chorobie. W Bulls życiowy mecz zagrał Denzel Valentine, który zdobył 34 punkty, trafiając aż 8/11 z dystansu.









San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 117:101

Kibiców Spurs zmroziło, gdy ich drużyna w tabeli wypadła poza czołową ósemkę, ale wszystko wraca do normy. To 3. wygrana z rzędu i co ważne – z bezpośrednim rywalem w tabeli. LaMarcus Aldridge zanotował aż 39 punktów i 10 zbiórek. Karl-Antony Towns zdobył 23 punkty.

Portland Trail Blazers – Detroit Pistons 100:87

Już 12. wygrana z rzędu Blazers, pilnujących 3. miejsca na Zachodzie. Pistons potwierdzają, że grają bardzo rozczarowujący sezon. Damian Lillard zanotował 24 punkty, 7 zbiórek i 8 asyst, CJ McCollum dodał 16 punktów. Dla Detroit Andre Drummond zanotował 18 punktów i aż 22 zbiórki.

Pozostałe wyniki:

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 122:117

New York Kniks – Charlotte Hornets 124:101

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 114:106

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 101:94

Utah Jazz – Sacramento Kings 103:97

Golden State Warriors – Phoenix Suns 124:109

