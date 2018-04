Budzik z Tissot: Raptors królami na Wschodzie?

Pojedynek dwóch najlepszych drużyn konferencji zdecydowanie dla Raptors. Lakers ograli po dogrywce San Antonio Spurs, a Sixers wygrali już 12. mecz z rzędu.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Detroit Pistons – Philadelphia Sixers 108:115

Wiadomo było, że na koniec mają lżejszy terminarz, ale trzeba szanować Sixers za to, że wycisnęli z niego maksa, grając ostatnio bez Embiida i Saricia. Zaliczyli 12. zwycięstwo z kolei, przy okazji wyeliminowali Pistons z playoff. JJ Redick zdobył 25 punktów, trafiając 5/7 z dystansu. W Pistons nadzwyczajną skutecznością błysnął Anthony Tolliver, który trafił 7 z 8 rzutów za 3 punkty i też zanotował 25 punktów.

Toronto Raptors – Boston Celtics 96:78

Są jeszcze matematyczne szanse na zmianę, ale przy różnicy 3 wygranych i 4 meczach do końca to już w zasadzie przesądzone – po tym zwycięstwie Raptors do playoff niemal na pewno wystartują z jedynką na Wschodzie. Zdecydowała obrona – drużyna z Kanady zatrzymała Celtics na zaledwie 33 punktach w I połowie. DeMar DeRozan zdobył 16 punktów, Serge Ibaka i Fred VanVleet mieli po 15. Goście z Bostonu trafili tylko 13 % (3/22) rzutów z dystansu.

LA Lakers – San Antonio Spurs 122:112 (po dogrywce)

Dzień po dniu porażki z Clippers i Lakers, to nie był udany wypad do LA dla Spurs. Gospodarze mogli wygrać już w regulaminowym czasie, ale Josh Hart nie trafił rzutu na zwycięstwo. W dogrywce i całym meczu doskonale grał Kyle Kuzma, który zdobył 30 punktów, trafił 5 trójek. Dla Spurs LaMarcus Aldridge zanotował 28 punktów i 9 zbiórek, dobrze grał też Dejounte Murray.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Pozostałe wyniki:

Orlando Magic – Dallas Mavericks 105:100

Atlanta Hawks – Miami Heat 86:115

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 123:95