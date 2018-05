Budzik z Tissot: Rockets i Warriors w finale Zachodu

Fantastyczny mecz Chrisa Paula dał Rockets wygraną 4:1 w serii z Utah Jazz. Także Warriors pewnie uporali się z Pelicans i zakończyli rywalizację wynikiem 4:1. Finał konferencji startuje w poniedziałek.

Buty adidas D Rose 8 – w rewelacyjnej cenie!! >>

Houston Rockets – Utah Jazz 112:102 (seria 4:1)

Jazz tanio skóry nie sprzedali, po 3 kwartach prowadzili jeszcze różnicą 1 punktu. Chris Paul nie pozwolił jednak na niespodziankę – zanotował aż 41 punktów i 10 asyst, trafił doskonałe 8/10 z dystansu. Bardzo przydały się tez trójki PJ-a Tuckera (5/7), w sytuacji, gdy James Harden miał słabszy dzień (18 pkt.). Na pożegnanie swojego rewelacyjnego, debiutanckiego sezonu Donovan Mitchell zdobył 24 punkty.

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 113:104 (seria 4:1)

Anthony Davis zagrał swój najlepszy mecz w tej serii (24 punkty, 19 zbiórek), ale było już za późno obrońcy tytułu nie wypuszczają takich okazji z rąk. Draymond Green (19/14/9) aż przez 41 minut na boisku pilnował, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Stephen Curry zdobył 28 punktów, Klay Thompson 24, a Kevin Durant 24.

Warriors w finale Zachodu spotkają się zatem z Rockets – przewagę parkietu będzie miała drużyna z Houston.

Buty adidas D Rose 8 – w rewelacyjnej cenie!! >>