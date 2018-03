Budzik z Tissot: Simmons z rekordem, Rockets też

Houston Rockets wygrali 59. mecz w sezonie, to najlepszy wynik w historii klubu. Ben Simmons zanotował 10. triple – double, żaden debiutant nie może się z nim równać pod tym względem.

Philadelphia Sixers – Minnesota Timberwolves 120:108

W rozstrzygniętym zadziwiająco wcześnie spotkaniu błyszczał Ben Simmons, który zanotował 15 punktów, 12 zbiórek i 13 asyst. Po meczu potwierdzał dziennikarzom, że należy mu się nagroda dla debiutanta sezonu. Wolves po 3 kwartach tracili już 27 punktów, przez cały mecz byli nieskuteczni – trafili tyko 38% rzutów z gry.

Memphis Grizzlies – LA Lakers 93:100

Problemy z kontuzjami nie przeszkodziły Lakers w pokonaniu jednej z najsłabszych drużyn ligi. Kyle Kuzma zanotował 25 punktów i 10 zbiórek. Lonzo Ball miał 10 asyst, tym razem trafił 5 z 13 rzutów, w tym 1/6 z dystansu. W Grizzlies pojawił się w składzie Marc Gasol, zdobył 18 punktów.

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 114:91

Koszykarze Rockets zgodnie po meczu twierdzili, że rekordy w historii klubu są nieważne, dla nich liczy się w tym sezonie tylko mistrzostwo. James Harden zdobył 27 punktów, a Clint Capella zanotował świetne double – double na poziomie 18 punków i 16 zbiórek, miał też 6 bloków. Anthony Davis dla Pelicans zdobył 25 punktów.

Dallas Mavericks – Charlotte Hornets 98:102

Dwight Howard wrócił do gry i znów pokazał siłę – zanotował 18 punktów i aż 23 zbiórki. Kemba Walker dodał 24 punkty i Hornets, nie bez trudu, wygrali w Dallas. Denni Smith Jr. zdobył dla Mavs 21 punktów.

Pozostałe wyniki:

Detroit Pistons – Chicago Bulls 117:95

Orlando Magic – Phoenix Suns 105:99

