Budzik z Tissot: Sixers 15 z rzędu, walkower Warriors

Rozpędzona drużyna z Filadelfii ogrywa kolejnych rywali, mistrzowie NBA w meczu z Jazz zagrali na żenującym poziomie, Wizards przebudzili się i wygrali z Celtics.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Atlanta Hawks – Philadelphia Sixers 113:121

Sixers śrubują swoją piękną serię – zaliczyli 15. wygraną z rzędu. Tym razem zespół pociągnęli doświadczeni strzelcy. JJ Redick zdobył aż 28 punktów i trafił 6/9 z dystansu. Marco Belinelli dodał 20 punktów i miał 5 celnych trójek. Świetny dzień miał też Ersan Ilyasova z 26 punktami.

Washington Wizards – Boston Celtics 113:101

Wizards poprawili sobie trochę humory po ostatnich wpadkach, ale to dopiero 3 wygrana w ostatnich 10 meczach. Bardzo dobry mecz zagrał John Wall, który zanotował 29 punktów, 7 zbiórek i 12 asyst. Marcin Gortat zagrał przez 21 minut, zdobył 4 punkty (2/6 z gry) i miał 7 zbiórek. Dla Celtics Jaylen Brown zdobył 27 punktów, trafił 6/10 z dystansu.

Utah Jazz – Golden State Warriors 119:79

Wiadomo, że Warriors nie grają już o nic, z pewnym 2. miejscem na Zachodzie, ale aż tak zła postawa mistrzów NBA to po prostu wstyd. Zwłaszcza, że grali z większością swoich gwiazd w składzie. W całym meczu zespół trafił tylko 35% rzutów i poddał się już w zasadzie przed przerwą – było 33:62! Dla Jazz Donovan Mitchell zdobył 22 punkty.









LA Lakers – Houston Rockets 99:105

Poważniej do swych obowiązków podeszli Rockets. James Harden zanotował 21 punktów i 10 asyst. Wydarzeniem meczu był debiut w barwach Lakers 32-letniego Andre Ingrama, który zagrał pierwszy mecz w NBA po 10 latach w G League i zdobył aż 19 punktów.

Pozostałe wyniki:

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 93:119

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 97:124

