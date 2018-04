Budzik z Tissot: Sixers i Warriors z awansem, Boston blisko

Po zwycięstwie w Filadelfii, Sixers pewnie wygrali serię z Miami 4:1. Warriors nie mieli problemów z wyeliminowaniem Spurs. Celtics prowadzą z Milwaukee 3:2.

Wielkie obniżki na wszystkie produkty NBA – tylko do 27 kwietnia! >>

Philadelphia Sixers – Miami Heat 104:91 (seria wygrana 4:1)

Katem Heat w ostatnim spotkaniu ich sezonu okazał się JJ Redick, który zdobył 27 punktów, trafiając 5/10 z dystansu. Joel Embiid zanotował 19 punktów i 12 zbiórek, a Ben Simmons kontrolował grę. Heat trafili tyko 38% rzutów z gry w meczu. Dwyane Wade miał 11 punktów, 5 asyst i 5 zbiórek. Nie powiedział tego wprost, ale niewykluczone, że był to ostatni mecz w jego pięknej karierze w NBA.

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 92:87 (w serii 3:2)

W kluczowym zwykle meczu numer 5 przewagę na rzecz Celtics zrobili dla odmiany nieco bardziej doświadczeni gracze – Al Horford i Marcus Smart. Środkowy z Bostonu zanotował 22 punkty i 14 zbiórek, a Smart w pierwszym meczu po powrocie po kontuzji zaliczył ważne akcje po obu stronach parkietu. W końcówce Bucks zbliżyli się na różnicę 3 punktów, ale Celtics pewnie wykonywali rzuty wolne. Khris Middleton zdobył 23 punkty, a Giannis Antetokounmpo tylko 16, najmniej w dotychczasowej serii.

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 99:91 (seria wygrana 4:1)

To nie był najlepszy mecz Kevina Duranta, ale w końcówce to on zdobywał decydujące punkty, które dały Warriors wygraną w meczu nr 5 i awans do następnej rundy. Spurs walczyli ambitnie, zbliżyli się na dystans 2 punktów w ostatniej minucie, ale trochę im jednak do obrońców tytułu zabrakło. LaMarcus Aldridge zdobył 30 punktów i miał 12 zbiórek dla gości z San Antonio. W meczu dominował Draymond Green, który zanotował 17 punktów, aż 19 zbiórek i 7 asyst.

W sobotę Warriors rozpoczną serię z New Orleans Pelicans.

Wielkie obniżki na wszystkie produkty NBA – tylko do 27 kwietnia! >>