Budzik z Tissot: Spurs jak za wielkich lat, Sixers maszerują

Sixers już z 10. wygraną z rzędu, a San Antonio w hicie ograli Rockets. Cavaliers obudzili się w ostatniej chwili, LeBron James i Russell Wesbrook z triple – double, Wizards z zaskakująca porażką.

Charolotte Hornets – Philadelphia Sixers 102:119

Dogodny terminarz trzeba też umieć wykorzystać. Sixers robią to bezbłędnie, zaliczyli 10. zwycięstwo z rzędu, grając bez Joela Embiida i Marios Saricia. Marco Belinelii zdobył 23 punkty, a Ben Simmons zanotował 20 punktów i aż 15 asyst.

San Antonio Spurs – Houston Rockets 100:83

Momentami to Spurs wyglądali jak liderzy ligowych tabel za swoich najlepszych sezonów. Choć też nic im nie ujmując – Rockets po prostu nie mieli dnia (22%) w rzutach z dystansu. W czwartej kwarcie rewelacyjnie zagrał Patty Mills i gospodarze zbudowali kilkanaście punktów przewagi. LaMarcus Aldridge zanotował 23 punkty i 14 zbiórek, James Harden zdobył dla Houston 25 punktów.

Chicago Bulls – Washington Wizards 113:94

Bez względu na skład Wizards (znów bez Walla) taka porażka – z jednym z najsłabszych zespołów ligi – nie powinna się zdarzyć. W Bulls Lauri Markkanen zdobył 23 punkty, a Bobby Portis dodał 18. Dla gości z Waszyngtonu najwięcej (17) zanotował Otto Porter. Marcin Gortat tym razem zagrał 24 minuty, miał 10 punktów i 7 zbiórek.









Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks 98:87

Cavs też długo męczyli się z bardzo słabymi Mavs, ale w końcówce zdołali się ogarnąć – wygrali 4. kwartę 25:10 i uratowali honor. LeBron James zgarnął triple double na poziomie 16 punktów, 13 zbiórek i 12 asyst. Kevin Love i Jordan Clarkson dodali po 16 punktów. Za George’a Hilla (skręcona kostka) w piątce wyszedł Jose Calderon. Dla Dallas Harrison Barnes zdobył 30 punktów.

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 104:109

Gdy wszystkie gwiazdy Thunder są w formie, zespół z Oklahomy może wygrać z każdym. Najpierw długo liderem był Paul George (27 pkt.), potem kontrolę przejął Russell Westbrook, który skończył mecz z jeszcze jednym triple double – 26 punktów, 15 zbiórek, 13 asyst. Carmelo Anthony trafił 4/8 z dystansu. Anthony Davis tym razem zdobył dla Pels 25 punktów i miał 11 zbiórek.

Golden State Warriors – Phoenix Suns 117:107

W zespole Warriors najważniejsza wiadomość i ulga – Patrik McCaw wyszedł ze szpitala, jego uraz pleców po upadku raczej nie będzie groźny. Mistrzowie pewnie uporali się z Suns, Kevin Durant zdobył 29 punktów i miał 11 zbiórek. Klay Thompson zdobył 23 punkty.

Pozostałe wyniki:

LA Clippers – Indiana Pacers 104:111

Atlanta Hawks – Orlando Magic 94:88

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 96:108

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 97:121

Denver Nuggets – Milwaukee Bucks 128:125 (dogrywka)

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies 113:98

LA Lakers – Sacramento Kings 93:94

