Budzik z Tissot: Setka Westbrooka, Towns niszczy Gortata

Setne triple-double w karierze Russella Westbrooka, Pacers trzecią siłą Wschodu, Karl- Anthony Towns rewelacyjny przeciwko Wizards. Spurs i Cavs w końcu wygrali mecz.

Philadelphia Sixers – Indiana Pacers 98:101

Atmosfera jak z playoff służy Pacers, którzy po kolejnej wygranej trzymają się 3. pozycji na Wschodzie. Kluczowe punkty tym razem zdobywał Myles Turner, autor 25 punktów,bo Victor Oladipo (4/21) miał gorszy dzień. Dla Sixers Ben Simmons zanotował triple – double (10+13+10), a Joel Embiid miał 29 punktów i 12 zbiórek.

Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 111:116

Karl-Anthony Towns był nie do zatrzymania w stolicy, zdobył 37 punktów, trafiając doskonałe 13/17 rzutów z gry, wpadły mu nawet wszystkie 3 rzuty z dystansu. Wizards mogli ten mecz wygrać, ale zawalili ostatnią kwartę. Markieff Morris zdobył 27 punktów. Nasz Marcin Gortat grał pasywnie po obu stronach boiska – w 24 minuty zanotował tylko 6 punktów i 2 zbiórki.









Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 107:119

Maszynka do statystyk bije kolejne rekordy. Russell Westbrook jako czwarty gracz w historii NBA (Robertson, Magic, Kidd), przekroczył barierę 100 triple – double karierze, notując 32 punkty, 12 zbiórek i 12 asyst. Carmelo Anthony dodał 21 punktów, a Thunder pewnie ograli jedną z drużyn, które nie są zdesperowane, by wygrywać.

Phoenix Suns – Cleveland Cavaliers 107:129

A propos drużyn, które nie chcą wygrywać… Cavs przerwali serię porażek podczas trasy po Zachodzie, ponieważ pojechali do Phoenix. JR Smith wylądował wśród rezerwowych, zastępujący go w piątce Kyle Korver zdobył 22 punkty. Bez zmian za to u LeBrona Jamesa – zanotował 28 punktów, 13 zbiórek i 11 asyst.

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 112:103

Lakers pozytywnie zaskakują, wygrali już 8 z 10 spotkań. Rewelacyjnie zagrał Kyle Kuzma, który miał 26 punktów i 13 zbiórek, zresztą 26 oczek zanotował też Julius Randle. Coraz lepiej odnajduje się Isaiah Thomas (23 punkty), za to do pudłowania na potęgę wrócił Lonzo Ball (2/11 z gry).

Pozostałe wyniki:

New York Knicks – Dallas Mavericks 97:110

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 102:116

Chicago Bulls – LA Clippers 106:112

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 119:115

San Antonio Spurs – Orlando Magic 108:72

Utah Jazz – Detroit Pistons 110:79

