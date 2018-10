Budzik z Tissot: Tatum prowadzi Celtics, Warriors wygrywają

Udane otwarcie sezonu dla Celtics, którzy pokonali Filadelfię. Golden State Warriors odebrali mistrzowskie pierścienie i po wyrównanym meczu wygrali z Oklahoma City Thunder, dzięki 32 punktom Stephena Curry’ego.

Boston Celtics – Philadelphia Sixers 105:87

W meczu obie drużyny nie mogły się jeszcze wstrzelić z dystansu, ale gospodarzom wychodziło to trochę mniej źle. W formie jest już Jason Tatum, który zanotował 23 punkty i 9 asyst. Powracające gwiazdy? Gordon Hayward trafił 4 z 12 rzutów, a Kyrie Irving zaledwie 2 z 14.

Dla Sixers Joel Embiid zanotował 23 punkty i 10 zbiórek, a Ben Simmons był bliski triple double (19, 15, 8), ale cały zespół trafił jedynie 5/26 za 3 punkty (19%).

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 108:100

Thunder, choć grali jeszcze bez Russella Westbrooka, długo byli bardzo blisko mistrzów, ale zepsuli końcówkę. Paul George zdobył 27 punktów, a debiutujący Dennis Schroder miał 21 punktów, 9 zbiórek i 6 asyst.

W Warriors formę pokazał Steph Curry, który zdobył 32 punkty i miał 9 asyst, trafił 5/9 z dystansu. Inne gwiazdy miały problem ze skutecznością – Kevin Durant 0/5 z dystansu, Klay Thompson 1/8. Po meczu Steve Kerr mówił wprost, że jego drużyna nie jest jeszcze w pełni przygotowana do sezonu.

