Budzik z Tissot: Thunder cudem uratowani, awans Rockets

Wielki mecz Russella Westbrooka przedłużył nadzieje Oklahomy. Raptors wzięli kluczowy mecz numer 5 z Wizards i prowadzą 3:2. Rockets wygrali serię z Wolves 4:1 i czekają na rywala.

To są buty LeBrona Jamesa – Ty też możesz w nich grać! >>

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 98:95 (w serii 3:2)

Raz jeszcze najlepszy koszykarz świata uratował Cleveland. Pacers mieli realne szanse na wygraną. Grali dobrze cały mecz, mieli remis i piłkę w rękach. Najpierw LeBron James zablokował Victora Oladipo, potem rozstrzygnął sprawę rzutem równo z syreną. Lider Cavs zdobył 44 punkty w jeszcze jednym historycznym występie. Dla gości z Indiany Domantas Sabonis zdobył 22 punkty.

Toronto Raptors – Washington Wizards 108:98 (w serii 3:2)

Przełomowy mecz numer dla ekipy z Kanady. DeMare DeRozan zdobył 32 punktów, a w kluczowych momentach zadziałały ustawienia Raptors z rezerwowym rozgrywającym Delonem Wrightem (11 pkt. w 4. kwarcie) i Jonasem Valanciunasem. Dla Wizards John Wall zanotował 26 punktów, 9 zbiórek i 9 asyst. Marcin Gortat tym razem miał 10 punktów i 12 zbiórek.









Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 107:99 (w serii 2:3)

Thunder wciąż są w wielkich tarapatach, przegrywają 2:3, ale póki co Russell Westbrook odmówił zakończenia sezonu. Zagrał niesamowity mecz, notując aż 45 punktów, 15 zbiórek i 7 asyst. Świetny był też Paul George (34 punkty) i gospodarzom udało się przedłużyć serię, choć w tym meczu Jazz prowadzili już różnicą 25 punktów! Dla gości z Utah Donovan Mitchell zdobył 23 punkty.

To są buty LeBrona Jamesa – Ty też możesz w nich grać! >>

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 122:104 (seria wygrana 4:1)

Rockets już w kolejnym meczu tej rywalizacji przykręcili śrubę po przerwie, aby pewnie wygrać decydujące o awansie spotkanie. Clint Capela zaliczył doskonałe 26 punktów i 15 zbiórek, trafił 12/14 rzutów z gry. James Harden dodał 24 punkty i 12 asyst. Dla kończącyc sezon Wolves Karl-Anthony Towns zanotował 23 punkty i 14 zbiórek, a weteran Jamal Crawford miał 20 punktów.

Wielkie obniżki na wszystkie produkty NBA – tylko do 27 kwietnia! >>