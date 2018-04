Budzik z Tissot: Westbrook lepszy od Hardena, Clippers bez playoff

Najlepsi w lidze Rockets i Warriors przegrywają swoje mecze, Spurs z bardzo ważnym zwycięstwem, Los Angeles Clippers wyeliminowani z playoff. Nuggets za to trzymają się jeszcze ostatnie szansy.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

LA Clippers – Denver Nuggets 115:134

Bezpośredni pojedynek 9 i 10 drużyny w tabeli Zachodu rozstrzygnął o tym, kto za kilka dni pojedzie na ryby, a kto ma jeszcze trochę nadziei. Clippers nawet za bardzo nie powalczyli, wyraźnie przegrywając przez większość meczu. Rządził Nikola Jokić, który miał triple double – 23 punkty, 11 zbiórek i 11 asyst. Will Barton zagrał najlepszy mecz w sezonie, zdobywając 31 punktów.

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 120:126

Sytuacja Warriors w tabeli dawno już przesądzona, ale ich kolejne porażki (6 w 10 meczach), mimo kontuzji, wyglądają zawsze trochę dziwnie. Tym razem nie pomógł nawet doskonały Kevin Durant, który zdobył 41 punktów. Po drugiej stronie dominował Anthony Davis (34 punkty, 12 zbiórek), świetnie od czasu zgolenia brody gra też Nikola Mirotić, który miał 28 punktów i trafił 6 trójek.









Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 102:108

Mecz, do którego najbardziej prestiżowo podszedł Russell Westbrook i to jego wysiłki w obronie przeciwko Jamesowi Hardenowi w decydujących momentach przesądziły o wygranej gości. Thunder wygrali też dlatego, że wreszcie lepiej trafiali inni gwiazdorzy – Carmelo Anthony dał 24 punkty, na skuteczności 50% z gry. W Rockets James Harden tym razem zdobył 26 punktów i miał 9 asyst.

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 116:105

Nadeszły takie czasy, że Spurs do końca muszą drżeć o udział w playoff i ta wygrana bardzo poprawiła ich sytuację. LaMarcus Aldridge przeciwko byłemu zespołowi zdobył 28 punktów, perfekcyjny mecz (7/7 z gry i 17 punktów) zanotował nieśmiertelny Manu Ginobili. W Blazers po urazie kostki wrócił Damian Lillard (33 pkt.), ale goście nie pokazali tak dobrej obrony, jaką prezentowali przez większość sezonu.

Pozostałe wyniki:

New York Knicks – Milwaukee Bucks 102:115

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 96:124

