Budzik z Tissot: Wielki LeBron, Cavs wyrównują

Niesamowity występ LeBrona Jamesa dał Cleveland minimalną wygraną i wyrównanie w serii z Pacers. Donovan Mitchell poprowadził Jazz do zwycięstwa z Oklahomą. Rockets prowadzą już 2:0.

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 103:100 (w serii 1:1)

Po takim meczu już nikt nie powie, że LBJ gra pasywnie. Lider Cavs zdobył pierwsze 16 punktów w meczu, miał 29 do przerwy, skończył z 46 punktami i 12 zbiórkami. Wszystko mogło jednak skończyć się różnie, gdyby Victor Oladipo (22 pkt.) trafił rzut z dystansu na 27 sekund przed końcem. Sztab z Cleveland w pierwszej piątce wystawił Kyle’a Korvera i przydało się – świetny strzelec trafił 4/8 z dystansu.

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 95:102 (w serii 1:1)

Debiutant Jazz Donovan Mitchell zagrał jak weteran, zdobył aż 28 punktów i seria została wyrównana. Żaden z 3 liderów Thunder nie zdobył 20 punktów, żaden nawet nie zbliżył się do 50% z gry w tym meczu. Świetna obrona Jazz to w dużej mierze Rudy Gobert, który miał 13 punktów, 15 zbiórek i 3 bloki. O swoich nowych umiejętnościach przypomniał Ricky Rubio, który trafił 5 z 8 rzutów za 3 punkty.

Houston Rockets -Minnesota Timberwolves 102:82 (w serii 2:0)

James Harden zaliczył jeden z najgorszych meczów w całej karierze – miał 2/18 z gry! Drużynę poprowadził tym razem jednak Chris Paul, autor 27 punktów i 8 asyst. Rewelacyjnie z ławki zagrał Gerald Green, który zanotował 21 punktów i 12 zbiórek, trafił 5 trójek. Wolves mają problem, ponieważ w ataku zawodzą ich najważniejsi gracze. Po 8 punktach w meczu numer 1, Karl-Anthony Towns zdobył zaledwie 5 w drugim spotkaniu.

