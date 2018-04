Budzik z Tissot: Wielki Wade, Heat wygrali z Sixers

„D-Wade” ja za najlepszych czasów! Weteran z Miami poprowadził swoją drużynę do wygranej w Filadelfii i w serii jest już 1:1. Warriors ponownie ograli Spurs.

Philadelphia Sixers – Miami Heat 103:113 (w serii 1:1)

Dla takich chwil warto było wracać do ekipy z Miami. Dwyane Wade zdobył aż 28 punktów w 26 minut, trafił 11/17 z gry, dodał 7 zbiórek i 3 asysty. Trafił też przełomowy rzut w końcówce – ponad Benem Simmonsem. Legendę dobrze wspierał tez Goran Dragić (20 pkt.) i Heat po wyjazdowej wygranej odzyskali przewagę parkietu.

Historią pierwszego meczu była rewelacyjna skuteczność Sixers z dystansu, tym razem broń ta jednak zupełnie zawiodła. Gospodarze trafili tylko 19% (7/36). Najlepszym graczem był Simmons, z 24 punktami, 9 zbiórkami i 8 asystami.

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 116:101 (w serii 2:0)

Spurs w drugim meczu trochę bardziej postawili się mistrzom, ale szans na wygraną znów nie mieli. LaMarcus Aldridge zdobył 34 punkty, ale koledzy nie dołączyli z poziomem wystarczającym, aby walczyć o wygraną z Warriors.

Doskonałą formą potwierdzili Kevin Durant, który zdobył dla wygranych 32 punkty. Klay Thompson także świetnie zaczyna playoff – tym razem miał 31 punktów, trafił 5/8 z dystansu.

