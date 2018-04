Budzik z Tissot: Wschód dla Toronto, pomyłka LeBrona

Raptors zgarnęli numer 1 przed playoff, LeBron James był wielki, ale nie trafił najważniejszego rzutu wolnego w meczu, dzięki czemu Sixers wygrali już 13 spotkanie z rzędu.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Philadelphia Sixers – Cleveland Cavaliers 132:130

Cavs zmęczeni przez Wizards wcześniejszej nocy, wciąż mogli wygrać w Filadelfii, ale LBJ, faulowany przy rzucie z dystansu, wykorzystał tylko 1 z 3 rzutów wolnych na 1.9 sek. przed końcem. Wcześniej trwał wspaniały pojedynek Jamesa z Simmonsem, który obaj skończyli z triple – double. LeBron miał aż 44 punkty, 11 zbiórek i 11 asyst. Debiutant Sixers zaś także efektowne 27 punktów, 15 zbiórek i 13 asyst.

Washington Wizards – Atlanta Hawks 97:103

Czwarta z rzędu porażka Wizards, którzy spadli aż na 8. miejsce na Wschodzie. Nie grał John Wall, a Bradley Beal zdobył 27 punktów. Marcin Gortat był na parkiecie aż 39 minut, zanotował 6 punktów i 11 zbiórek. Dla Hawks najwięcej (23) zdobył Taurean Prince.

Chicago Bulls – Boston Celtics 104:111

Celtics wygraną zawdzięczają świetnej formie Jaylena Browna, który zdobył 32 punkty, trafiając 7/10 z dystansu. Najlepszy mecz od transferu do Bostonu zagrał Greg Monroe, który zanotował triple double na poziomie 19 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst. Dla Bulls Lauri Markkanen zdobył 20 punktów.









Toronto Raptors – Indiana Pacers 92:73

Wygrywając ten mecz zespół z Kanady zapewnił sobie także zwycięstwo w całej Konferencji Wschodniej. Tym razem królem polowania był Serge Ibaka, który zanotował 25 punktów i trafił 10/13 rzutów. Pacers poddali się bardzo wcześnie, trafili fatalne 29% rzutów z gry w meczu. Tylko jeden ich zawodnik (rezerwowy Trevor Booker) zdołał przekroczyć 10 punktów.

Minnesota Timberwolves – LA Lakers 113:96

Ważna wygrana dla Wolves, którzy trzymają się wymarzonego, 8. miejsca w tabeli. Ważna także dlatego, że po kontuzji wrócił do gry Jimmy Butler i zagrał dobrze, zdobywając 18 punktów. W Lakers Julius Randle i Josh Hart mieli po 20 punktów.

Pozostałe wyniki:

Detroit Pistons – Dallas Mavericks 113:06 (dogr.)

Orlando Magic – Charlotte Hornets 100:137

New York Knicks – Miami Heat 122:98

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 93:94

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 103:122

