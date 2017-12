Bukmacherzy nie wierzą w Boston i Houston

Golden State Warriors pozostają murowanym faworytem do zdobycia tytułu mistrza NBA w trwającym sezonie. Jako drudzy notowani są Cleveland Cavaliers.

Bukmacherzy nie przejmują się zbytnio aktualnymi wynikami rundy zasadniczej i chwilową sytuacją w tabeli. Na dziś, najlepszą drużyną NBA są bowiem Houston Rockets (bilans 24-4), którzy wyprzedzają Golden State (23-6), a na trzecim miejscu są, liderujący na Wschodzie, Boston Celtics (25-7).

Według notowań, największe szanse na wygraną mają ponownie Curry, Durant i spółka. Kurs na ich czerwcowe zwycięstwo w finałach NBA wynosi tylko 1.55. Za ewentualną wygraną drugich w kolejności Cavs, płacone będzie aż 6.00.

Kursy na wygranie NBA 2017/18 przedstawiają się dziś następująco:

Warriors – 1.55

Cavs – 6.00

Rockets – 9.00

Celtics – 11.00

Spurs – 15.00

Thunder – 21.00

Wizards – 34.00

Wolves – 41.00

Raptors – 51.00

Bucks – 56.00

