But Ziona eksplodował – prestiżowy mecz dla North Carolina

Zion Williamson zwichnął kolano już w pierwszej minucie uniwersyteckiego klasyku rozgrywanego na parkiecie Duke. W spotkaniu, na które były zwrócone oczy wszystkich fanów koszykówki w USA, wygrał zespół North Carolina 88:72.

Nike Kyrie 5 „Bred” – w takich butach się teraz gra! >>

Mecze Duke Blue Devils z North Carolina Tar Heels to oczywiście klasyka, jeśli chodzi o spotkania na parkietach ligi akademickiej. Dwa legendarne uniwersytety, które wypromowały do NBA dziesiątki klasowych graczy, również w tym sezonie w rankingach są w samym topie – Duke na 1. miejscu, a UNC na 8.

Sam mecz, w połączeniu z ogromnym zainteresowaniem kolejnymi wyczynami Ziona Williamsona sprawiły, że w legendarnej hali Duke, Cameroon Indoor Stadium, był oczywiście komplet (astronomiczne ceny biletów). Wśród znanych osób obserwujących starcie dwóch najpopularniejszych college’ów byli Barack Obama, czy Spike Lee.

Jednak wynik tego spotkania został przyćmiony przez uraz młodego gwiazdora Duke. Zion Williamson, opuścił parkiet po mniej niż minucie od momentu rozpoczęcia spotkania. Sytuacja, w której odniósł kontuzje wyglądała dość groźnie. But nie wytrzymał przeciążenia, pękł, co spowodowało niebezpieczny poślizg.

Duke bez Ziona nie potrafili sobie poradzić z zespołem gości. Cameron Johnson i Luke Maye złożyli się na 56 punktów i poprowadzili drużynę Tar Heels do zwycięstwa 88:72. To było pierwsze zwycięstwo North Carolina Tar Heels z Duke rankingowanymi na pierwszym miejscu od ponad 12 lat.

Dwóch pozostałych muszkieterów z niesamowitej trójki Duke zdobyło w sumie 60 punktów z 45 rzutów, ale to nie wystarczyło by nawiązać wyrównaną walkę z przeciwnikami.

Przerwa od gry Williamsona nie jest na ten moment znana, po meczu określono ją jako łagodne zwichnięcie kolana („mild knee sprain’). W czwartek ma sie ukazać diagnoza z prawdopodobną długością przerwy w grze zawodnika.

