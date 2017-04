Buzzer beater Mateusza Ponitki – tak się wygrywa mecze!

Skrzydłowy reprezentacji Polski w swoim stylu zdobył punkty na wagę ważnego zwycięstwa Pinaru Karsiyaka – w tłoku znalazł się tam, gdzie powinien i jego zespół pokonał na wyjeździe Yesilgiresun 82:81.

To nie był łatwy mecz dla drużyny Mateusza Ponitki – Pinar Karsiyaka miał ostatnio w lidze słabsze momenty, wciąż walczy o miejsce w ósemce. Yesilgiresun, gdyby w sobotę wygrał, zbliżyłby się do drużyny z Izmiru i utrudniłby jej sytuację.

I gospodarze byli na dobrej drodze do wygranej – na sekundę przed końcem wygrywali 81:80, a Pinar wybijał piłkę zza linii końcowej. Goście długo szukali pozycji do rzutu, w końcu obrońcom uciekł Ponitka:

Dzięki wygranej Pinar Karsiyaka ma bilans 13-11, awansował na siódme miejsce i chwilowo może odetchnąć.

A Ponitka, dla którego nie był to pierwszy zwycięski rzut w tym sezonie (w listopadzie trafił w ostatniej sekundzie w Saratowie) nie tylko zdobył zwycięskie punkty, rozegrał kolejny bardzo dobry mecz – rzucił 20 punktów, miał 6 zbiórek i 2 asysty. Był najlepszym strzelcem swojego zespołu.

W całym ligowym sezonie Polak zdobywa średnio po 12,9 punktu, notuje po 4,9 zbiórki oraz 2,3 asysty.

