Byczy start Chicago – 2-0 po meczach w Bostonie!

Rajon Rondo otarł się o triple-double, Jimmy Butler rzucił 22 punkty, nieoczekiwanym bohaterem został Paul Zipser. No i „Byki” uciszyły Boston wygrywając po raz drugi – tym razem 111:97.

2-0 dla zespołu startującego z ósmego miejsca po dwóch meczach? – Nie jest idealnie, ale to nie koniec świata. Czujemy, że możemy nawiązać walkę – powiedział po meczu Jae Crowder z Boston Celtics, ale na razie wygląda to na rutynową gadkę. Liderzy Konferencji Wschodniej wyglądają nieswojo, na pewno wybiła ich z rytmu śmierć siostry Isaiaha Thomasa (zagrał, ale zdobył tylko 20 punktów). Bulls grają po prostu lepiej.

We wtorek dla gości z Chicago bardzo dobrze zagrała cała pierwsza piątka – Jimmy Butler (zobacz jego buty) miał 22 punkty, 8 zbiórek i 8 asyst, a Rajon Rondo zgromadził 11 punktów, 9 zbiórek, 14 asyst i 5 przechwytów. 22 punkty dodał Dwyane Wade, 18 – Robin Lopez, a 13 – Nikola Mirotić. I gdy w meczu nr 1 bohaterem z ławki był Bobby Portis, tak teraz 16 punktów w 29 minut zdobył Paul Zipser (6/8 z gry).

I Bulls kontrolowali cały mecz. Już w pierwszej kwarcie mieli zryw 20:4, znów mieli przewagę na deskach, szczególnie na atakowanej. Wysocy z Chicago lepiej walczyli o pozycję w polu trzech sekund, wypychali stamtąd gospodarzy. Wyszarpywali też bezpańskie piłki – pokazali wszystko co, to pozwala decydować w play-off o szczegółach.

Celtics na początku czwartej kwarty zbliżyli się na 82:91, ale wtedy Bulls zaliczyli zryw 14:4, który przesądził o wyniku. Gospodarzy żegnało buczenie, bo ich mecz był naprawdę słaby. Thomas zdobył 20 punktów (6/15 z gry, także 5 strat) – wiadomo, on wciąż nie pogodził się ze stratą siostry, ale lider Celtics nie dostał też dużego wsparcia od kolegów.

Mecz nr 3 w piątek w Chicago i nie ma wątpliwości – w tej parze to Bulls są teraz zdecydowanym faworytem.

Wtorkowe wyniki play-off:

Boston Celtics – Chicago Bulls 97:111, stan rywalizacji 0-2

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 106:100, stan rywalizacji 1-1

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 99:91, stan rywalizacji 1-1